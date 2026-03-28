Влатко Стефановски во Сплит го прими Порин за животно дело

Еден од најценетите гитаристи на овие простори, Vlatko Stefanovski, во Split го прими признанието Porin за животно дело, со што дополнително се потврдува неговиот неизбришлив белег на регионалната и меѓународната музичка сцена.

Свеченото доделување се одржа во рамки на неговиот распродаден концерт Acoustic Night во Хрватскиот дом Сплит, каде публиката со долг аплауз и овации го испрати уметникот кој со децении воодушевува со својата виртуозност и автентичен музички израз. Емотивни моменти ја одбележаа вечерта, а Стефановски се заблагодари за признанието присетувајќи се на клучните етапи од својата богата кариера.

Во пресрет на самиот концерт и доделувањето на Порин за посебни заслуги, Стефановски одржа прес-конференција на која ги претстави своите две нови изданија. Станува збор за авторскиот албум Muscle Memory и проектот Guitar Sings, објавени во соработка со Croatia Records. Така, вечерта во Сплит доби дополнителна димензија – не само како признание за досегашната работа, туку и како претставување на нови креативни поглавја во неговата кариера.

Ова престижно признание се доделува за исклучителен придонес во музиката, а во неговиот случај симболизира децении творештво, бројни албуми, меѓународни турнеи и соработки кои го обликуваа звукот на регионот. Неговата работа ги надминува жанровските граници, спојувајќи рок, џез и етно елементи во препознатлив стил.

На свеченоста присуствуваа и бројни познати имиња од јавниот живот. Меѓу нив се истакна Zlatan Stipišić Gibonni, долгогодишен пријател и соработник на Стефановски, како и Vjekoslava Huljić. Нивното присуство дополнително ја нагласи важноста на овој момент за домашната музичка сцена.

Стефановски и претходно истакнувал дека во кариерата најважно му е да остане верен на себе и да не прави ништо на сила. Наместо тоа, избира проекти кои доаѓаат природно и соработки со уметници со сличен сензибилитет. Токму ваквиот пристап, ослободен од компромиси, му донесе долгорочен успех и статус на еден од највлијателните гитаристи во регионот.

Доделувањето на Порин за животно дело така не беше само формално признание, туку и силна потврда за трајното влијание што Vlatko Stefanovski го има врз генерации музичари и публика.