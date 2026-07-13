Виктор Орбан отиде во САД да гледа фудбал додека парламентарната група му се распаѓа

Виктор Орбан се качи на авионот во Франкфурт како лидер на унгарската опозиција, но кога ќе слета во Соединетите Американски Држави, тој не само што ќе биде поранешен премиер, туку многу веројатно и поранешен политичар, пишува унгарскиот медиум „Телекс“.

Заминувањето на Орбан во САД каде што ќе ги следи двата полуфинални мечеви на Светското првенство и финалето се совпаѓа со драматичниот ден на гласањето во парламентот, за кое неговата партија Фидес тврди дека е вовед во авторитаризам. Предлогот на владејачката партија Тиса, за кој парламентот ќе гласа во понеделник вечер, би го ограничил мандатот на пратениците на 12 години, би го отстранил претседателот на Републиката Тамаш Суљок од функцијата и би ја намалил возраста за пензионирање на 70 години за Уставниот суд, со што, меѓу другите, би го отстранил и Петер Полт назначен од Фидес од позицијата претседател на Уставниот суд. Доколку овие амандмани стапат во сила, тоа ќе ја потресе машината за моќ што Фидес ја изгради во текот на изминатите 16 години, која се распаѓа од 12 април. Во Америка живее една од ќерките на Орбан со семејството. Неговиот зет е еден од најбогатите луѓе во Унгарија.

Фидес и неговиот коалициски партнер КДНП ќе ја бојкотираат парламентарната седница во понеделник. Во четвртокот тие организираа демонстрации пред палатата Шандор, каде е канцеларијата на претседателот.

Виктор Орбан ги најави тие демонстрации, но на крајот не отиде, иако значаен дел од преостанатиот табор на Фидес сè уште очекуваше насоки од него.

Потоа, во понеделникот, стана јасно што прави поранешниот премиер сега, кога, според неговата партија, Петер Маѓар и партијата Тиса ја претворале Унгарија во невидена диктатура. Виктор Орбан отпатувал во Соединетите Американски Држави за да ги гледа двете полуфиналиња и финалето на Светското првенство.

Ова кажува сè за тоа што Виктор Орбан мисли за Унгарците кои сè уште стојат покрај него, оние кои сè уште веруваат во она што го вели Фидес. „Ништо“, пишува „Телекс“.

Кога Орбан и неговата партија ги полнат радио брановите со веста дека ова е крајот на унгарската демократија, тој отиде да гледа фудбал во САД. Излегува дека за него полуфиналето Франција-Шпанија на Светското првенство е поважно од гласањето за уставните измени. Како и од неговите поддржувачи.

„Гергели Гуљаш штотуку поднесе оставка како шеф на парламентарната група на Фидес. Некој навистина треба да направи нешто за да спречи распаѓање на фракцијата во парламентот, но Орбан веројатно веќе нагаѓа во авионот дали Баркола или Дуе ќе почнат на францускиот во вторник навечер и што ќе нарача од шведската маса“, пишува во текстот на „Телекс“.

И секако, тој сигурно ќе се сретне со Доналд Трамп, и тие сигурно ќе разговараат за многу важни работи со познатиот остар американски претседател, но дури и да е така, Орбан може да го обезбеди својот политички опстанок само преку Трамп или други странски политичари, а не преку својот табор. Тој го остави таборот сам.

„Ова е најважната лекција што може да се извлече од однесувањето на Орбан по 12 април. Дека тој нема поим и се смета себеси, својата удобност, многу поважна дури и од неговата партија или неговите гласачи. На крајот на краиштата, ако популарноста на еден политичар е ниска, тој може да направи две работи:

– да попушти и да се повлече,

– или да излезе меѓу луѓето, да се занимава со политика и да се обиде да ја промени сликата што ја има за себе.

Орбан не е подготвен да направи ништо од ова, не излегува кај луѓето, објавува на Фејсбук, но исто како и претходно, и не се откажува од претседателската функција во партијата. Тој е огромна мртва тежина за Фидес, не е ни чудо што нивниот брод тоне, но на начин на кој ниеден брод досега не потонал толку лошо. Но, барем од сега па натаму, секој патник може да види дека капетанот повеќе не е на мостот, тој отпатувал за Америка за да гледа фудбалски натпревар“, заклучува „Телекс“.