(Видео) Земјотрес со јачина од 4,7 степени ја погоди областа на Неапол. Луѓето излегоа  на улиците

31/07/2026 22:58

Земјотрес со јачина од 4,7 степени ја погоди областа Кампи Флегреи во близина на Неапол во петокот вечерта. Потресите предизвикаа прекини во електричната енергија, ги нарушија железничките и метро услугите и оштетија некои згради, соопштија локалните власти, пренесува Ројтерс.

Земјотресот се случил во 19:46 часот по локално време. Италијанскиот Национален институт за геофизика и вулканологија соопшти дека епицентарот бил во областа Кампи Флегреи, западно од Неапол, на длабочина од околу три километри. Жителите излегоа на улиците по потресите.

Италијанската противпожарна служба доби неколку повици за пукнатини, паѓање фасади и други оштетувања на зградите. Нема потврдени извештаи за смртни случаи или сериозни повреди. Земјотресот предизвика прекини во електричната енергија, а железничките и метро услугите во делови од областа на Неапол беа привремено запрени или забавени додека властите ги проверуваа пругите, тунелите и другата инфраструктура, потврдија локалните власти.

Кампи Флегреи е густо населен вулкански кратер, или калдера, кој покрива голем дел од западен Неапол. Во последните години, областа бележи зголемување на сеизмичката активност. Иако помалите земјотреси се вообичаени таму, поголемите потреси како овој предизвикаа страв од повторување на кризата од почетокот на 1980-тите, кога земјотресите предизвикаа големи проблеми и принудија илјадници луѓе привремено да се евакуираат.

Земјотресите се релативно чести во Италија. Серија силни земјотреси ја погодија централна Италија во 2016 година, уништувајќи делови од регионите Лацио, Умбрија и Марке. Земјотресите одзедоа околу 300 животи.

Најсмртоносниот земјотрес во последните децении се случи во ноември 1980 година. Потрес со јачина од 6,9 степени го погоди регионот Ирпиниа во јужна Италија, убивајќи околу 2.700 луѓе и уништувајќи стотици домови.

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