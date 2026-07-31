Италија го суспендираше Шенген со Шпанија поради мигрантите во Сеута

Италијанските власти го суспендираа Шенгенскиот договор со Шпанија и наредија затворање на морските и воздушните граници меѓу двете земји по масовниот прилив на мигранти во шпанската енклава Сеута, објави „Ла Стампа“. Италијанскиот министер за внатрешни работи Матео Пјантедози, исто така, имаше телефонски разговор со својот француски колега, Лоран Нуњез, по што Париз одлучи да ги зајакне контролите на француско-италијанската копнена граница.

Италијанското министерство за внатрешни работи, Италија ќе ги врати контролите на воздушните и морските граници со Шпанија за еден месец, почнувајќи од 1 август, со можност за продолжување. Сепак, ништо нема да се промени за граѓаните на Италија, Шпанија и другите земји од ЕУ: тие ќе продолжат да можат да влегуваат во Италија без дополнителни бирократски процедури. Проверките ќе бидат случајни и ќе важат само за државјани на трети земји што пристигнуваат од Шпанија; властите ќе ја потврдат легалноста на нивниот влез. Не се планирани промени за патниците што патуваат од Италија во Шпанија.

Мигрантската криза во Сеута резултираше со смрт на најмалку 57 лица, според „Ел Паис“. Сепак, според Мадрид, повеќето од пристигнатите мигранти веќе се вратиле во Мароко. Според најновата проценка на шпанската влада, приближно 37.500 од 40.000 до 60.000 кои влегоа во Сеута во последните 24 часа се вратиле.

Францускиот претседател Емануел Макрон изрази солидарност со Шпанија и понуди помош. Тој ја истакна континуираната соработка на Мадрид со Мароко, која, како што рече, им овозможила на приближно 40.000 луѓе да се вратат од Сеута во Мароко. Макрон, исто така, потврди засилени гранични контроли со Шпанија. Тој рече дека за оваа цел ќе бидат распоредени авиони, четири мобилни единици и дронови.

Десетици илјади мигранти претходно се упатија насилно од Мароко до Сеута, по што шпанските власти распоредија војници за да обезбедат безбедност.

Сеута е шпанска енклава на северниот брег на Мароко и една од двете копнени граници, заедно со Мелиља, на надворешната граница на Европската Унија со Африка. Градот има население од приближно 85.000 жители. Одделен е од копнена Шпанија со Гибралтарскиот Проток.