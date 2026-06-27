(Видео) Топлинскиот бран предизвика хаос: Французите се тепаат за вентилатори

Неподносливата тропска жештина што ја погоди Франција предизвика вистинска паника кај населението. Ситуацијата кулминираше во продавниците, каде што клиентите буквално се борат за последните залихи на вентилатори и уреди за ладење, а во Париз се воведени посебни забрани.

Вистински хаос беше забележан во хоби пазар недалеку од градот Шамбре-ле-Тур, како што објави порталот Sudouest. Луѓето чекаа во редови рано наутро во петокот пред самото отворање за да го добијат уредот за ладење.

Според овој портал, полиците со најевтините вентилатори беа испразнети само за неколку минути откако беа отворени вратите. Во општата врева и туркање на клиентите, неколку лица се здобија со полесни повреди.

Слични сцени можеа да се видат и во новоотворената продавница на синџирот за попусти Action во парискиот деловен кварт Ла Дефенз. Според порталот Actu Paris, оваа продавница нудеше преносни клима уреди по промотивна цена од 179 евра. Бидејќи овие уреди одамна се распродадени во другите филијали, ова предизвика огромна брзање и хаос кај клиентите.

Максималните температури во Франција во последните недели беа околу 40 °C, додека екстремни вредности над 45 °C се забележани на некои места.

Французите ги споделуваат своите искуства и борби со неподносливата топлина на социјалните мрежи. Колку е сериозна, но и донекаде бизарна ситуацијата, најдобро покажува примерот на еден Парижанец кој стана хит на интернет откако успеа да испржи јајца и сланина во тава што едноставно ја оставил на прозорецот.

Поради екстремни временски услови и опасности по здравјето, властите во Париз донесоа одлука за привремена забрана за продажба и консумирање алкохол на јавни места. Оваа забрана не се однесува само на угостителските објекти, односно рестораните и баровите.