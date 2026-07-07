Велика Британија ќе ослободи 6.000 затвореници предвреме. Меѓу нив, убијци, силувачи…

До 6.000 сторители, вклучувајќи убијци, силувачи и сексуални престапници, би можеле да бидат предвремено ослободени од затвор според новата владина шема за намалување на пренатрупаноста во затворскиот систем. Мерката е овозможена со дел од Законот за изрекување казни од 2026 година, кој стапува на сила во септември, а првите 700 сторители наводно ќе бидат ослободени тогаш, објави Скај њуз.

Главниот инспектор за затвори, Чарли Тејлор, рече дека надзорниот орган ќе ги следи сторителите кои се предвремено ослободени. Тој ја поздрави можноста дополнителниот капацитет во затворите да им помогне на гувернерите да се фокусираат повеќе на рехабилитација, но предупреди дека институциите сè уште не успеваат да обезбедат програми за образование, обука и намалување на ризикот потребни за поддршка на затворениците по ослободувањето.

„Ова е област што нè загрижува со години“, рече Тејлор. „Многу затвореници ќе бидат ослободени во септември, октомври и ноември, а ние многу внимателно ќе следиме какво влијание ќе има ова врз стапките на рецидивизам и ризикот за јавноста“, додаде тој.

Владата испраќа писма до жртвите

Според новите правила, затворениците осудени за одредени насилни или сексуални престапи ќе можат да аплицираат за предвремено ослободување по отслужување на половина од нивните казни, наместо сегашните две третини. Крадците и крадците ќе бидат меѓу оние кои ќе можат да аплицираат за предвремено ослободување по отслужување на една третина од нивните казни, што е намалување од сегашните 40 проценти.

Владата веќе почна да испраќа писма до жртвите со кои ги информира дека нивните злоупотребувачи или напаѓачи ќе бидат ослободени според новата шема. Поранешниот министер за внатрешни работи Џес Филипс минатата недела изјави дека „шемата за предвремено ослободување треба да има повеќе исклучоци“, додавајќи дека возрасните кои силуваат деца треба да бидат затворени подолго.

„Без акција, затворите би можеле да останат без простор до ноември“

Во меѓувреме, The Sunday Times објавува дека Енди Бернам, кој се смета за фаворит да стане премиер, разгледува начини за заострување на условите за предвремено ослободување за да се спречи ослободувањето на сексуални престапници врз деца.

Портпаролот на Министерството за правда изјави дека владата се справува со кризата со затворите. „Градиме 14.000 дополнителни места во затворите и го реформираме системот за изрекување казни за да можеме секогаш да затвораме опасни криминалци. Без оваа решителна акција, затворите би можеле да останат без простор до ноември и воопшто нема да можеме да затвораме сериозни сторители на кривични дела“, се вели во соопштението.