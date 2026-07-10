Вашингтон: Продолжуваат техничките разговори меѓу Иран и САД

10/07/2026 10:08

Соединетите Американски Држави и Иран продолжуваат со техничките разговори за нуклеарните прашања, соопшти неименуван американски претставник.

„САД и понатаму се посветени на изнаоѓање решение, а техничките разговори продолжуваат. Иран никогаш не смее да поседува нуклеарно оружје“, изјавил претставникот за „Еј-Би-Си Њуз“.

Тој додал дека 60-дневниот прекин на огнот и Меморандумот за разбирање се засноваат врз исполнување на предвидените обврски, а дејствијата на Иран, како што рекол, претставуваат неприфатливо ниво на неисполнување на тие обврски.

„Иранските напади врз невини бродови се акти на тероризам“, рекол американскиот претставник. 

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