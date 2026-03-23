Валери Перин, актерка од „Супермен“ и секс симбол, почина на 82 години

Валери Перин, поранешната шоугерлa од Лас Вегас, која доби номинација за Оскар за најдобра актерка за портретирањето на сопругата на Лени Брус, зависна од дрога, стриптизета во „Лени“ и ја играше секретарката на Лекс Лутор во два филма за Супермен, почина во понеделник. Имаше 82 години.

Смртта на Перин во нејзиниот дом во Беверли Хилс ја објави пријателката и сродна душа Стејси Саутер. Во 2015 година ѝ беше дијагностицирана Паркинсонова болест, која на крајот ѝ ја одзеде подвижноста и голем дел од способноста да јаде и зборува.

„Се соочи со Паркинсоновата болест со неверојатна храброст и сочувство, никогаш не се пожали“, напиша тој. „Таа беше вистинска инспирација која го живееше животот до максимум – и каков прекрасен живот беше тоа. Светот се чувствува помалку убав без неа во него.“

Саутер се грижеше за неа со години, како што напиша Сет Абрамович за „Холивуд репортер“ во април 2023 година. Страницата GoFund Me што беше отворена за нејзините медицински трошоци сега ќе се користи за трошоци за погреб.

Актерката глумеше во комедија и драма со еднаков жар, исто така глумејќи како љубовен интерес на возачот на НАСКАР, Џуниор Џонсон, на Џеф Бриџис, во филмот „Последниот американски херој“ (1973) на Ламонт Џонсон и како ликот на идна поранешна сопруга на шампионот во родео, Роберт Редфорд, во филмот „Електричниот коњаник“ (1979) на Сидни Полак.

Перин, за жал, глумеше и со „Вилиџ Пипл“ и Кејтлин Џенер во жалниот диско-тематски „Не можам да ја запрам музиката“ (1980), еден од двата филма што ја инспирираа наградата за најлош филм „Златна малина“ (The Razzies).

„Ми ја уништи кариерата – потоа се преселив во Европа, бев толку засрамена“, рече таа.

За играњето на Хани наспроти Дастин Хофман како измачената стендап легенда од 1960-тите во „Лени“ (1974), Перин ја доби наградата за најдобра актерка на Канскиот филмски фестивал, награда на БАФТА за најперспективен новодојденец, а потоа и номинација за Оскар. (Таа загуби од Елен Бурстин од „Алиса повеќе не живее тука“.)

Во „Супермен“ (1978) со Кристофер Рив во главната улога и неговото продолжение од 1980 година, заводливата, но мека Ив Тешмахер, која ја игра Перин, се заговара со Лутор (Џин Хекман), но на крајот го спасува Човекот од челик од стапицата на негативецот во замена за ветување дека ќе ја спаси нејзината мајка. Во вториот филм, таа му помага на својот шеф со ќелава глава да избега од затвор.

Широко сметана за секс симбол за време на периодот на феминистичка реакција против секс симболите, Перин беше фотографирана неколку пати за „Плејбој“, а по ослободувањето на Лени, „Њујорк тајмс“ ја опиша како „сензуална Бети Буп, со нејзините херувимски сини очи, нос со копчиња и усни како пупки од роза“. (Статијата беше насловена како „Валери Перин, или Враќањето на холивудското маче за секс“.)

Во 1973 година, таа стана првата жена чии гради беа намерно изложени на телевизија кога се појави во телевизискиот филм „Steabath“ на PBS. Таа го припиша својот избор на кастинг на нејзиниот опуштен став за појавување топлес, нешто што, според неа, го негувала на сцената во Вегас и на плажите во Европа.

Перин беше прикажана како излегува од туш и го испушта пешкирот во филмот, а нејзината сцена служеше како популарна алатка за собирање средства за непрофитната радиодифузна организација.

Валери Ричи Перин е родена на 3 септември 1943 година во Галвестон, Тексас. Нејзината мајка, Рене, беше танчерка од Шкотска, а нејзиниот татко, Кенет, беше воен човек од кариера кој ќе се пензионира од американската армија како потполковник.

Детството го поминала следејќи ги воените распоредувања на нејзиниот татко, кои го однеле семејството во Јапонија, Париз и многу други места помеѓу.

„Мојот татко е и отсекогаш бил само WASP“, изјави Перин за „Тајмс“ во профилот од 1974 година. „Тој е вистински Американец. Нашето семејство датира од 1640 година – бевме на вториот брод по „Мејфлауер“. Мојот најблизок пријател во целиот свет е ќерката на Бери Голдвотер, Пеги, но Голдвотерови беа единствените еврејски народ со кои ми беше дозволено да се движам – и тие одеа во Епископалната црква. Морав да излегувам со момчиња од кантри клубот. Еднаш излегов со гаражен механичар, а татко ми го бркаше со пиштол.“

Таа кратко студираше психологија на Универзитетот во Аризона, но се откажа за да стане главна шоугерла во Лас Вегас. „Мајка ми плачеше, татко ми пцуеше“, изјави таа за списанието „Пипл“ за својата одлука. Во еден момент, таа заработуваше 800 долари неделно како водечка танчерка во претставата во Лидо де Париз во хотелот „Стардаст“.

Случајната смрт на нејзиниот свршеник, Бил Харман – увозник и колекционер на оружје кој живеел во Беверли Хилс, тој беше убиен во јануари 1969 година кога пиштол завиткан во неговиот појас падна на подот и испука куршум, кој рикошетираше од врата и во неговото срце – ја остави Перин скршена и ја натера да го напушти Вегас, а таа патуваше низ Европа некое време.

Потоа имаше афера со фризерот Џеј Себринг, но тој ќе биде убиен од следбеници на Чарлс Менсон во домот на Шерон Тејт во август истата година. (Перин беше поканета во куќата тој ден, но наместо тоа мораше да работи.)

Нејзината природна харизма на крајот го привлече вниманието на агентот за кастинг Роберт Вокер на вечера. Откако го прислушкуваше нејзиниот жив телефонски повик со нејзиното момче, Вокер ја праша дали има некакво искуство во глумата.

Во интервју од 2013 година со сценаристот Лари Карашевски, Перин рекла: „Тој ме праша дали некогаш сум глумела, а јас реков не. Ме праша дали можам, а јас реков да. Ме праша дали имам слика, а единствената слика што ја имав беше јас како топлес шоугерл во Вегас во мала Г-стринг.“

Откако Моник Џејмс, тогашниот раководител на нови таленти во Universal, ја виде откривачката фотографија, таа ја покани на пробно снимање за улогата на меко-кор порнографската актерка Монтана Вајлдхек во „Кланица-пет“ (1972), во режија на Џорџ Рој Хил.

„Ми рекоа да носам бикини затоа што сакаа да видат како ми изгледа телото… Немав бикини, па го носев мојот костим од Вегас“, се присети таа. И покрај аудицијата што ја опиша како толку ужасна што Џејмс тврдеше дека ја изгорел снимката, Перин ја доби улогата.

Иако никогаш не го запознала авторот на „Кланица-Пет“, Курт Вонегат, за време на снимањето на филмот, подоцна налетала на него кај Елејн додека живеела во Њујорк, и тој ѝ рекол дека ја одобрува адаптацијата.

Бидејќи никогаш не земала часови по глума, Перин рекла дека нејзиниот успех дошол од самото обидување да биде реална. „Навистина не знам што правам. Не размислувам за ништо додека не стигнам на снимањето. Само ги учам моите реплики, точка“, рекла таа. „Потоа, кога сум на снимањето, мислам на нешто што ми се случило во минатото – како во таа сцена со плачење со Дастин во „Лени“, помислив на едно поранешно момче кое ме повредило, и – тоа навистина го направило тоа.“

Додека работел на филмот, Хофман ѝ се доверил на Перин дека мрази кога луѓето го мешаат со Ал Пачино или Роберт Де Ниро.

На снимањето во голем ресторан во Мајами, Перин забележала дека „сите овие туристи и пензионери гледале и страсно се заљубувале во Дастин“. Кога излезе од сцената, таа им рече на публиката: „Кога Дастин ќе излезе, сакам сите вие ​​овде лево да викате „Боби Де Ниро“, а од другата страна, ги натерав да викаат „Ал Пачино“. И, богами, секој од нив го направи тоа.“

Кога Хофман излезе и ја слушна публиката, го фрли сценариото извикајќи: „Каде е Валери, по ѓаволите?“

Подоцна глумеше со Род Стајгер во „В.Ц. Филдс и јас“ (1976) како љубовницата на Филдс, Карлота Монти; подоцна го нарече своето најлошо искуство на филмски сет. „[Стајгер] едноставно не беше среќен човек, беше полн со омраза кон сè“, му рече таа на Карашевски.

Од друга страна, таа се осврна на Мајкл Кејн, нејзиниот колега во комедијата „Вода“ (1985), како „најљубезното човечко суштество со кое некогаш сум работела“.

Таа го посочи моментот кога знаеше дека „Не може да се запре музиката“, чиј сценарио го напиша Алан Кар, нема да биде прекорена од режисерката Ненси Вокер – попозната по играњето на мајката на ТВ-актерката Рода Моргенштерн – пред сцената со Џенер, која освои златен олимписки медал на Летните олимписки игри во Монтреал во 1976 година.

Перин се обидуваше да ѝ помогне на Џенер, почетничка во глумата, да се опушти пред да започнат со снимањето, кога „одеднаш, ја слушнав Ненси како вика дека го уништила сетот затоа што зборував за време на снимање – и таа гледаше во погрешна насока и не знаеше дека камерата е насочена кон мене“.

Перин се појави и со Алан Аркин во „Магионичарот од Лублин“ (1979) и со Џек Николсон во „Границата“ (1982), а играше и тромава канцелариска асистентка во филмот „Што сакаат жените“ (2000) со Мел Гибсон. Таа продолжи да добива гостински улоги на телевизија сè додека не го намали работното оптоварување на почетокот на 2000-тите поради влошеното здравје.

Но, филмовите за Супермен беа оние по кои таа секогаш ќе биде најдобро запаметена, и во текот на целиот нејзин живот обожавателите ја поздравуваа со рикање – како Лекс Лутор – „Госпоѓица Тешмахер!“

Откако се бореше со есенцијални тремори повеќе од една деценија, ѝ беше дијагностицирана Паркинсонова болест. Таа беше подложена на третмани, вклучително и операција на мозок за да се спречи тресењето, со ограничен успех.

Во 2017 година, таа имаше стоматолошка операција откако лековите ѝ ги направија забите кршливи до тој степен што ѝ паѓаа. Постапката беше финансирана од „Смајл Ферис“, непрофитна организација која обезбедува стоматолошка нега за оние кои не можат да си ја дозволат.

Перин беше романтично поврзана со голем број мажи низ годините, вклучувајќи ги Бриџис кога работеа на „Последниот американски херој“, Елиот Гулд и Доди Феј, но таа никогаш не се омажи ниту имаше деца.

Нејзината последна желба беше да биде погребана во Меморијалниот парк Форест Лоун во Холивуд Хилс, рече Саутер.

„Скршен сум од загубата на мојата неверојатна сестра Валери утрово“, рече нејзиниот брат, Кен Перин, кој исто така има Паркинсонова болест. „Таа живееше извонреден живот за кој повеќето од нас можат само да сонуваат. Ќе им недостига на сите што ја познаваа и на нејзините сакани обожаватели. Се бореше до крај и никогаш не се откажа.“ (Холивуд репортер)