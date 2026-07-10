Унгарија се приклучува кон EPPO, ЕУ воодушевена

Европската комисија во петокот го одобри пристапувањето на Унгарија кон Европското јавно обвинителство, кое Будимпешта го побара во мај по историската промена на владата.

Европското јавно обвинителство функционира од 2021 година и е задолжено за борба против измами и заштита на финансиските интереси на ЕУ.

„Денес имаме добри вести за Унгарија. Ова е добредојден чекор во борбата против измами и корупција. Унгарскиот народ сега ќе има заштита за да се осигури дека средствата на ЕУ им служат на нивните интереси“, рече претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен.

Со оваа одлука, Унгарија станува 25-та земја-членка што учествува во EPPO, оставајќи ги само Данска и Ирска. Данска има целосно ослободување од областа на правдата, слободата и безбедноста, што значи дека не учествува автоматски во усвојувањето и примената на европските закони во таа област. Ирска има флексибилно право на исклучување и има право да избере од случај до случај дали да учествува до одреден степен, а во пракса учествува во повеќето од нив.

Оваа одлука е многу важна и за самата канцеларија, бидејќи Регулативата за EPPO ќе престане да биде акт во рамките на засилената соработка и ќе стане целосно дел од acquis на ЕУ. Ова значи дека сите нови земји-членки што ќе се приклучат на Европската Унија во иднина ќе мора да се приклучат на EPPO, вели Комисијата.

Поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан, кој со години се спротивставуваше на клучните европски политики, ги загуби изборите во април по 16 години на власт.