Украински разузнавачки агент призна дека ја убил жената која постави бомба во Монако

Украински воен разузнавач признал дека ја убил жената осомничена за обид за атентат врз бизнисменот Вадим Јермолаев во Монако, соопштија Обвинителството и Службата за безбедност (СБУ) на Украина, објави „Киев индепендент“.

Украинските власти го пронајдоа телото на украинската државјанка Анастасија Березовска, која Монако ја сомничи за извршување на обидот за атентат врз Јермолаев на 29 јуни, соопштија двете агенции во заедничко соопштение.

„Според истражителите, (Березовска) пристигнала во Украина на 1 јули 2026 година“, соопштија Канцеларијата на генералниот обвинител и СБУ. „Властите ги идентификуваа луѓето со кои таа била во контакт и ги следеа нејзините движења“.

Тие исто така рекоа дека, по враќањето во Украина, Березовска била во контакт со своето семејство, поранешен службеник за спроведување на законот и активен службеник во украинското воено разузнавање.

„Знаејќи дека двајцата мажи постојано префрлале пари на Березовска преку криптовалутни паричници и банкарски сметки, истражителите ги испитале како можни осомничени за обидот за убиство во Монако“, рекоа тие. „За време на итните истражни чекори, активниот службеник на разузнавањето признал дека ја убил Березовска заедно со друг осомничен. Тој исто така рекол дека не ги информирал своите претпоставени за неговите контакти со Березовска, трансферите на пари или за кое било друго негово дејство и дека дејствувал по сопствена иницијатива“.

Агенциите исто така рекоа дека „претресот на домот на поранешниот службеник за спроведување на законот открил и подрум кој се чини дека се користел како комора за тортура“.

„Двајцата осомничени се приведени под сомнение дека извршиле убиство како дел од група што дејствувала заедно“, рекоа тие.

Тие исто така рекоа дека телото на Березовска имало „рани од огнено оружје во главата, како и потрошени чаури“.

Јермолаев, неговата сопруга и нивниот 13-годишен син беа повредени во експлозија во станбена зграда во Монако на 29 јуни. Родителите беа во критична состојба, додека детето, наводно, беше стабилно откако се здоби со повреди кои не беа опасни по живот.

Јермолаев е еден од најбогатите и највлијателните бизнисмени во Днипро и поседува средства во агробизнисот, недвижнините, градежните материјали и индустриите за медицинска опрема.

Тој се откажа од украинското државјанство во 2017 година и оттогаш е само кипарски државјанин.

Според „Украинска правда“, Јермолаев живее во Монако откако Русија ја започна својата целосна инвазија на Украина во 2022 година.

Во 2023 година, претседателот Володимир Зеленски воведе санкции врз Јермолаев.

Тој тврдеше дека санкциите биле насочени против „оние кои ја помагаат агресијата на Русија, оние кои ѝ помагаат и оние кои го избрале срамниот пат на соработка со терористичката држава“. Самиот Јермолаев негираше дека соработувал со Русија.