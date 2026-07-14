Украински дронови ја погодија последната голема руска рафинерија на 1.500 километри од границата

Во ноќта на 14 јули, украински дронови го погодија еден од најголемите руски петрохемиски комплекси, „Гаспромнефтехим Салават“, во Башкортостан, објавија украинските мониторинг канали. Според објавените снимки, избувнал пожар во објектот, кој се наоѓа на 1.500 км од украинската граница. Ова го потврдува и „Астра“, која прегледала видео снимки од очевидци кои пријавиле „бројни дојдовни напади“ и облак од црн чад тоа утро. Според украинскиот канал „Супернова“, прелиминарна штета е пријавена на единицата за дестилација на сурова нафта и на работилницата каде што се произведува полиетилен со висока густина.

„Гаспромнефтехим Салават“, според економскиот коментатор Вјачеслав Ширјаев, бил последниот голем производител на бензин кој сè уште не бил погоден од нападите на украинските вооружени сили во 2026 година. „Ова се преведува во загуба од 11.000 тони дневни залихи на рускиот пазар – или приближно 5% од домашната побарувачка за гориво“, забележа тој.

Фабриката последен пат беше нападната двапати во септември 2025 година. Фабриката произведува бензин, дизел гориво, керозин и други нафтени производи, течни гасови, бутил алкохоли, амонијак, уреа и други производи. Во 2024 година, фабриката преработи 7,2 милиони тони суровини (2,7% од вкупниот обем на рафинирање на Русија), произведувајќи 1,5 милиони тони моторен бензин и 2,5 милиони тони дизел гориво.

Исто така, ноќеска украински дронови ја нападнаа рафинеријата за нафта „Афипски“ во Краснодарскиот крај, една од најголемите рафинерии за нафта во јужна Русија, според локалната работна група. Според властите, избувнал пожар во рафинеријата. Ова го потврдува украинскиот новински медиум „Кримски ветер“. Рафинеријата за нафта „Афипски“ произведува бензин, дизел гориво, дестилати од гасен кондензат, остатоци од тешка нафта и сулфур, и е фокусирана на извоз. Последниот напад со дронови врз фабриката се случи ноќта на 11 јуни.