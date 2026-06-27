Украинците погодија клучна цел во Волгоград со моќниот Фламинго (видео)

Синоќа, украинските сили погодија важни цели во рускиот град Волгоград со ракети. Меѓу погодените цели беше и објект на воено-индустрискиот комплекс. Интернет извори објавија снимки на кои се гледа столб од чад и оган, а руските власти последователно потврдија дека градот бил нападнат, пишува Украинска правда.

Беше погодена клучна руска фабрика за оружје

Според извештаите од мониторинг каналот Телегам, беше погодена „одбранбена фабрика“. Се верува дека целта бил Федералниот истражувачки и производствен центар Титан-Барикади, еден од клучните објекти на рускиот воено-индустриски комплекс.

Footage of a Ukrainian Flamingo cruise missile slamming into Russia’s Titan-Barrikady factory this morning. At least two Ukrainian Flamingos hit the Russian plant, responsible for producing launchers for key Russian systems like the Iskander ballistic missile. pic.twitter.com/NhgBJYpHdH — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 27, 2026

Фабриката, која се наоѓа во Волгоград, произведува ракетни лансери, артилериски системи и компоненти за ракетни системи, вклучувајќи ги Искандер-М, Џарс и Топол-М. Поради производството на оружје за руската армија, таа е под меѓународни санкции од 2022 година.

Рускиот независен медиум „Астра“ подоцна објави, врз основа на анализа на разузнавачки податоци од отворени извори, дека по украинскиот напад со ракети „Фламинго“, од фабриката „Титан-Барикади“ се кревал чад. „Фабриката произведува лансери за руски стратешки ракетни системи“, додаде „Астра“.

„Сезонска миграција на фламинга од Украина“

Во Волгоградската област беше во сила предупредување за ракети, а Федералната администрација за воздухопловство на Русија (Росавијација) објави привремени ограничувања на аеродромот во Волгоград. Денис Штилерман, коосновач на украинскиот производител на дронови и ракети „Фајр Поинт“, исто така објави видеа на кои се прикажани експлозии во Волгоград. „Волгоград ја поздравува сезонската миграција на фламинга од Украина. Ќе има уште…“, рече тој.

Гувернерот на Волгоградската област, Андреј Бочаров, потврди утрово, 27 јуни, дека градот бил нападнат, вклучувајќи ги и „производствените капацитети во еден од капацитетите во округот Краснооктјабр“. Според него, „локализираните пожари беа брзо изгаснати“. Бочаров, исто така, објави дека 10 лица се повредени.

Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде… pic.twitter.com/yChQJobawp — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 27, 2026

Инцидентот се случи откако украинските сили нападнаа воен објект во Чебоксари, Русија, и рафинеријата за нафта Кујбишев во Самараската област со ракети и беспилотни летала во ноќта меѓу 9 и 10 јуни.

Што е Фламинго?

ФП-5 Фламинго е нова украинска крстосувачка ракета со долг дострел, развиена од домашната одбранбена компанија Фајр Поинт, со цел да изврши длабински напади на руска територија.

Според официјалните спецификации, оваа подзвучна ракета има проценет максимален дострел до 3.000 километри и носи екстремно тешка боева глава од 1.150 килограми. Дизајнирана е како прифатлива алтернатива на западните ракети, а украинските сили систематски ги таргетираат стратешките руски воени инсталации и фабриките за оружје со неа.