Украина нападна 14 руски танкери во една ноќ и тргна во операцијата за изолирање на Крим

Во текот на три ноќи, украинските беспилотни летала со долг дострел погодија 35 танкери, товарни бродови и „специјални бродови“ во Азовското Море. Путин бара да се обезбедат субвенции за луѓето на Крим

Украинската војска во четврток соопшти дека во текот на ноќта нападнала уште 14 руски танкери во Азовското Море, како дел од кампањата за прекин на снабдувањето со гориво на руските сили и изолирање на окупираниот Крим.

Украинскиот генералштаб на Телеграм објави дека танкерите биле користени за снабдување на руската војска со гориво и транспорт на нафта и нафтени производи, што е кршење на меѓународните санкции. Додаде дека во нападите биле погодени и реморкер и товарен брод.

Според украинското Министерство за одбрана, вкупно 36 брода биле нападнати во Азовското и Црното Море во последните четири дена, вклучувајќи 32 танкери од таканаречената „флота во сенка“ на Русија и два товарни брода. „Сите тие се обидуваа да достават гориво на Крим“, соопшти украинското Министерство за одбрана.

Гувернерот на рускиот Ростовски регион претходно во четврток објави дека два танкери во Азовското Море биле цел на украински напади со дронови, но Москва сè уште не коментирала. Украина ги засили нападите врз логистичката и енергетската инфраструктура на Крим во последните недели, што придонесе за недостиг на гориво и ги натера властите таму да прогласат вонредна состојба на полуостровот, клучен логистички центар за руските воени операции. Кампањата би можела дополнително да влијае на пазарот на нафта, кој веќе е под притисок од потенцијални прекини во снабдувањето на Блискиот Исток.

🔥 Madyar released footage showing Ukraine's Unmanned Systems Forces striking Russia's shadow fleet in the Sea of Azov According to Robert Brovdi ("Madyar"), commander of Ukraine's Unmanned Systems Forces, 14 vessels were attacked overnight. Over the past 96 hours, a total of 35… https://t.co/g48X6Buion pic.twitter.com/k9OdZGbfai — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

Рускиот претседател Владимир Путин ја повика својата влада да обезбеди субвенции за луѓето што живеат на окупираниот Крим, бидејќи цената на горивото продолжува да расте поради тековната кампања на Украина за прекинување на логистиката на полуостровот.

Зборувајќи на 8 јули, Путин го повика Министерството за финансии да ги одобри исплатите „што е можно побрзо“, бидејќи „граѓаните не треба да чувствуваат товар“ од ескалацијата на кризата, објавија руските државни медиуми.

Украина ги засили нападите со долг дострел низ териториите окупирани од Русија и во Русија во последните недели, предизвикувајќи домашна криза во снабдувањето со гориво во земјата.

Крим е особено тешко погоден, а полуостровот е под ефикасна опсада од украински дронови насочени кон логистичките рути и електричната инфраструктура. Освен зголемените цени на горивата, многу области се соочија со прекини на електричната енергија.

На истиот ден кога зборуваше Путин, руската влада објави дека ќе го забрани извозот на дизел гориво барем до крајот на месецот, според државниот медиум РИА Новости.

Рускиот прокси гувернер во Севастопол, Михаил Развожаев, на 8 јули изјави дека се преземаат „колосални напори“ во кои е вклучена и војската за ублажување на кризата, но дека ситуацијата „сè уште не се вратила во нормала“.

„Севастопол, на пример, во просек добива само една третина од своите дневни потреби (за гориво)“, додаде тој.

И покрај ветувањата на Путин, Русите на социјалните медиуми беа далеку од тоа да бидат воодушевени во својата проценка на вестите.

„21 век. Автомобилите требаше да летаат досега, но ние само продолжуваме да одиме сè подалеку и подалеку назад во времето“, напиша корисник на Телеграм.

„Дали е одлучено нешто за снабдувањето со електрична енергија на полуостровот? Луѓето се без електрична енергија и вода до четири дена“, напиша друг.

Во текот на три ноќи, украинските беспилотни летала со долг дострел погодија 35 танкери, товарни бродови и „специјални бродови“ во Азовското Море, објави на 9 јули командантот на украинските сили за беспилотни системи Роберт Бровди, познат по ознаката „Маѓар“.

Четиринаесет од танкерите беа погодени преку ноќ на 9 јули, девет ноќта претходно и осум ноќта пред тоа.

„Флотата во сенка на црвите се истенчува“, рече Маѓар во објава на социјалните медиуми.

„Станува збор за ослабување на можностите на непријателот, во суштина удар врз нивната логистика“, изјави за „Киев индепендент“ Серхиј Кузан, претседател на Украинскиот центар за безбедност и соработка и воен и политички аналитичар специјализиран за национална безбедност, одбранбена политика и руска стратегија.

„И нашата цел е да обезбедиме Крим да престане да биде задна база за целата јужна група руски сили“.

„Ситуацијата на Крим ескалира. Се влошува и за локалното население и за окупаторскиот воен контингент, иако работите сѐ уште се полесни за војската таму. Војската зема ресурси и ги пренасочува од цивилното население – и, всушност, ги пренасочува кон себе“, додаде тој.

Кримската компанија агенција „Крименерго“ на 9 јули соопшти дека во повеќе области на Крим нема снабдување со електрична енергија.

Друг корисник на Телеграм, Ала Багина, праша: „Зошто Северен Крим е сè уште без електрична енергија и вода? Дали тоа се третира како дополнителна мисла?“

Ова го поддржа корисничката Фелија, која ја опиша ситуацијата на Северот на Крим како „тажна“.

„Луѓето останаа без основните работи – без електрична енергија, вода или познатите и витални ситници што го сочинуваат нормалниот живот. А нивните животни страдаат заедно со нив: крави, кози, живина… Неподносливо е да се биде сведок на ова, и ние сакаме да помогнеме на кој било начин што можеме, но не можеме да се справиме без вашата поддршка“, напиша Фелија.