Украина ги нападна руските бази на Крим со дронови, уништени се неколку авиони

Украинската безбедносна служба (СБУ) ги нападна руските воени воздухопловни бази Саки и Гвардејск во окупираниот Крим со беспилотни летала. Според СБУ, најмалку седум руски авиони биле оштетени или уништени, а биле погодени хангари за складирање на беспилотни летала. Ова е втор напад врз базата Саки оваа недела и е дел од поширока кампања на Киев насочена кон ослабување на руската воена инфраструктура длабоко во позадина, пишува „Киев пост“.

Во соопштение објавено во петокот на Телеграм, СБУ соопшти дека операцијата е спроведена како дел од 40-дневна кампања одобрена од претседателот Володимир Зеленски за зголемување на притисокот врз Русија.

Зеленски претходно изјави дека кампањата била дизајнирана да го продолжи тековниот притисок врз руската воена инфраструктура, вклучувајќи цели на окупираните територии и длабоко во Русија. Тој додаде дека Украина ќе продолжи да ги проширува ваквите операции.

СБУ објави дека седум хангари за складирање авиони биле погодени во воздухопловната база Саки. Хангарите наводно сместувале авиони Сухој Су-30СМ, Сухој Су-30 и Сухој Су-24. Според прелиминарните податоци, најмалку седум авиони биле уништени или оштетени.

Агенцијата, исто така, извести за напади врз два хангари во воздухопловната база Гвардејск, каде што биле складирани дронови „Шахед“ и друга воздухопловна опрема. Според СБУ, Саки и Гвардејск се клучни руски воздухопловни бази во Крим, кои редовно ги користи тактичката авијација за лансирање ракетни и бомбардирачки напади врз Украина и за поддршка на руските операции на југ.

Во средата, СБУ, исто така, нападна хангари со руски борбени авиони во воената база Саки. Дроновите постигнаа пет потврдени погодоци врз хангари, таргетирајќи ја инфраструктурата што ја користат руските воздухопловни сили.

Прелиминарните податоци укажуваат дека во двата хангари во времето на нападот имало борбени авиони Су-30 и Су-30СМ. Подоцна избувнал пожар во хангарот каде што наводно бил сместен Су-30СМ, што укажува дека целта била погодена. СБУ ја проценува вредноста на секој авион од 30 до 50 милиони долари.

За разлика од многу модерни воздухопловни сили кои ги штитат авионите во утврдени засолништа, Русија често ги држи авионите на отворено или во слабо заштитени хангари, што ги прави поранливи на напади со беспилотни летала.

Русија јавно не го објавила нападот. Интересно е што руските сили на Крим неодамна одржале вежби на командни места симулирајќи можна украинска операција за враќање на полуостровот. Според рускиот медиум „Инсајдер“, резервниот полковник Виктор Мураховски учествувал во вежба наречена „Кримско будење“, која моделирала можни сценарија за украински напад.