Удар за Трамп: Врховниот суд ја отфрли извршната наредба да го укине правото на државјанство по раѓање

Во зачудувачка критика кон имиграциската агенда на администрацијата на Трамп, Врховниот суд на САД пресуди против обидот на претседателот да ја укине можноста секој роден на американска почва да добие државјанство.

Претседателот издаде извршна наредба на првиот ден од неговиот втор мандат со која се обиде да го поништи правото на државјанство по раѓање. Таа брзо предизвика тужби, вклучително и од демократските државни обвинители и Американската унија за граѓански слободи, а судот ги сослуша усни аргументи во случајот – Трамп против Барбара – уште во април.

Со мислење од 6-3, судиите пресудија дека администрацијата на Трамп прекршила одредба од 14. амандман, која беше потврдена од Врховниот суд пред 128 години. Додека конзервативниот судија Брет Кавано се согласи со пресудата, тој делумно се спротивстави.

Администрацијата на Трамп рече дека децата родени од недокументирани имигранти и привремени странски посетители немаат право на државјанство, тврдејќи дека пресвртната одлука за правото на државјанство по раѓање – Соединетите Американски Држави против Вонг Ким Арк – се потпира на тоа родителите да имаат постојано „живеалиште“ во САД. Сепак, терминот не е вклучен во 14. амандман.