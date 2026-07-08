Тврдењата дека Русија ја загубила војната се „опасни и неточни“, вели украинскиот амбасадор во Лондон, Валериј Залужни

Западните воени експерти и политичари неодамна почнаа претпазливо да тврдат дека Украина се чини дека почнала да ја презема иницијативата во војната – ако не директно на бојното поле, тогаш во динамиката на конфликтот. Тие го сметаат зголемениот притисок врз Русија за неопходен услов за да ја убедат да преговара за мировен договор. Некои дури тврдат дека Русија ефикасно ја изгубила војната, пишува во „Телеграф“ Валериј Залужни, амбасадор на Украина во Велика Британија и шеф на украинските вооружени сили на почетокот на војната.

Како доказ дека конфликтот се ближи кон крајот, тие ги наведуваат успешните напади на Украина врз логистичките објекти и критичната инфраструктура, како и постојаното влошување на воената позиција на Русија, забележува тој. Залужни го смета овој поглед на војната за „опасен и неточен“.

Тоа одразува тенденција да се толкуваат настаните низ призмата на индивидуалните успеси на бојното поле, а не од перспектива на целокупната стратешка слика, пишува Залужни. Но, современиот конфликт, со својата брзо менувачка технолошка основа, „не е војна на брзи маневри, туку војна на исцрпување“: „Таа повеќе не ги наградува тактичките победи како што некогаш правеа. Напредокот во технологијата на беспилотни летала, прецизните напади и системите за надзор го трансформираа бојното поле, правејќи ги одлучувачките пробиви исклучително тешки за двете страни“.

Залужни ја признава ефикасноста на нападите на неговата земја против руската логистика и критична инфраструктура. Сепак, тие се скапи, технички сложени и на крајот водат до одмазднички мерки, забележува тој: „Русија останува способна да започне одмазднички напади со еднаква или поголема сила. Ниту една страна не може да очекува овој облик на војување да даде одлучувачки стратешки исход“.

Украина сега е „во подобра воена, политичка и финансиска позиција отколку во кое било време за време на оваа војна“, изјави финскиот претседател Александар Стуб за „Фајненшел тајмс“ во понеделникот. Тој додаде дека „сите, вклучително и нашите американски пријатели, гледаат дека Украина сега доминира на бојното поле“ и дека тоа „го промени стратешкиот поглед на оние што се обидуваат да посредуваат во мировниот процес“.

Изјавата на Доналд Трамп на самитот на НАТО во средата ги потврди неговите зборови. Тој ги поддржа нападите на Украина на руска територија, нарекувајќи ги ескалација што би можела да помогне во завршувањето на војната, објави „Волстрит џорнал“. Пред помалку од година и пол, во февруари 2025 година, Трамп му рече на Володимир Зеленски дека „нема карти“ да добие предност во војната со Русија и да ја победи. Потоа, тој изврши притисок врз украинските власти да се согласат на неповолни услови во мировниот договор предложен од Кремљ, вклучително и префрлање на неокупираните области на Донбас на Русија.

Во Анкара, Трамп изјави дека Русија сега е под притисок од Соединетите Држави:

„Вршиме голем притисок врз претседателот Путин. Не мислам дека му се допаѓа она што се случува. Но, разговарав со претседателот Путин многу пати. Тој сака да ја заврши војната“.

Според високи европски претставници, Путин не ги променил своите амбиции и сè уште има намера да ја покори Украина, забележува „ВСЏ“. Стуб изјави за „Фајненшл тајмс“ дека Путин нема да ја запре војната, ниту поради „колосалните“ загуби на неговата армија, ниту поради економскиот пад; Ова е можно само ако се промени јавното мислење во Русија, а тоа токму „се менува сега“. Затоа, според него, земјите од НАТО ја поддржуваат ескалирачката кампања на напади на Украина врз руска територија.

На бојното поле се развила ситуација близу до рамнотежа, смета Залужни. Ова не значи дека Русија губи. ѝ недостасува воен потенцијал неопходен за целосно освојување на Украина. Но, Украина, исто така, нема средства само со сила да ја ослободи окупираната територија. Ова е ситуација на „заемно одвраќање, а не на одлучувачка победа“, наведува Залужни.

Тој пишува:

„Одлучувачкото прашање не е кој ќе го освои следното село или ќе го уништи следното складиште за муниција. Прашањето е кое општество може да продолжи да ги издржува економските, воените и психолошките оптоварувања на долготрајниот конфликт, а воедно да ја задржи меѓународната поддршка неопходна за негово одржување. Ова, а не кој било поединечен тактички успех, ќе одреди како и кога ќе заврши оваа војна“.