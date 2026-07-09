Трамп треба да исплати 5,8 милиони долари на Елизабет Џин Керол по пресудата за сексуална злоупотреба и клевета

Вашингтон – Писателката Е. Џин Керол може да добие 5,8 милиони долари откако поротата утврди дека претседателот Доналд Трамп сексуално ја злоупотребил и правел клевета кон неа, пресуди федерален судија. Адвокатите на Трамп веднаш поднесоа жалба, но им беше одбиена итна наредба за блокирање на плаќањето, пренесува Асошиејтед Прес.

Трамп ги депонираше парите на сметка кратко откако поротата пресуди против него во 2023 година. Врховниот суд на САД неодамна ја остави граѓанската пресуда на сила, отворајќи му го патот на судијата Луис А. Каплан да ги ослободи парите. Првичната награда од 5 милиони долари расте со камата.

Поротата утврди дека Трамп ја нападнал Керол во 1996 година во соблекувалната на луксузна продавница на Менхетен откако таа јавно го опишала тоа во мемоари од 2019 година, за време на неговиот прв мандат како претседател. Трамп ги нарече нејзините обвинувања лажни и рече „таа не е мој тип“ во едно интервју.

Адвокатите на Трамп изјавија во среда дека ќе продолжат да се жалат и ги обвинија неговите политички противници дека го користат правниот систем против него. Тие во жалбените документи тврдеа дека одлуката на Каплан не треба да стапи на сила бидејќи Трамп побарал од Врховниот суд повторно да ја разгледа својата одлука.

Доцна во среда, судијката Јунис Ц. Ли од Вториот окружен апелационен суд на САД го отфрли нивното барање да се спречи префрлањето на парите на Керол.

„Време е овој случај да заврши“, напишаа адвокатите на Керол во поднесокот до апелациониот суд.

„Керол чекаше повеќе од три години за да биде наплатена пресудата на поротата“, напишаа тие. „Таа не треба да чека повеќе.“

Поротата ја донесе својата пресуда – на судење на кое Трамп не присуствуваше – откако Керол сведочеше дека нивната флертувачка и пријателска случајна средба во продавницата станала насилна.

Трамп инсистираше дека никогаш не ја познавал Керол, сега 82-годишна, поранешна колумнистка за совети. Ја обвини дека се обидува да продава книги на негова сметка и дека има политички мотиви.

Керол го тужеше Трамп откако Њујорк ги промени своите закони за да им даде на жртвите на сексуална злоупотреба нова шанса да тужат за напади што се случиле во далечното минато.

Трамп „го одложува овој случај со години“, напиша Каплан во меморандум во кој детално ја опишува својата одлука. „Време е тој да „постапува праведно“ и да ја плати пресудата.“

Трамп, исто така, се жали на 83 милиони долари отштета за клевета доделена на Керол од посебна порота на Менхетен по судењето во 2024 година каде што Трамп накратко сведочеше.

На тоа судење, Каплан побара од поротата да ги прифати наодите на претходната порота и само да утврди колку пари, ако воопшто ги има, Трамп ѝ должел на Керол за коментарите што ги дал за неа додека бил претседател.

Адвокатите на Трамп се пожалија дека судијата, поставувајќи правила за судењето за отштета, им забранил на Трамп и на неговиот одбранбен тим да ѝ кажат на поротата дека средбата со Керол никогаш не се случила.

Кога Вториот округ одби да им дозволи на сите судии повторно да ја разгледаат жалбата за наградата од 83 милиони долари, судијата на округот Дени Чин напиша дека Трамп повеќе пати во текот на многу години рекол дека Керол лажела за политичка и финансиска добивка и сугерирал дека е премногу непривлечна за Трамп за да ја нападне сексуално.

„Како резултат на изјавите на Трамп, Керол била малтретирана и понижувана, подложена на смртни закани и се плашела за својата физичка безбедност со години“, рече Чин.

„И Трамп не покажа каење, продолжувајќи ги своите напади против Керол за време и по две федерални судења, па дури и прогласувајќи два дена по почетокот на судењето на Керол I дека ќе продолжи да ја клевети „илјада пати“.“