Трамп прогласи национална вонредна состојба за да обезбеди доволно ѓубриво

Претседателот на САД, Доналд Трамп, ги суспендираше царините за увоз на фосфатни ѓубрива од Мароко за да обезбеди домашни залихи поради прекини во снабдувањето во Персискиот Залив поради војната со Иран

Економскиот советник на Белата куќа, Кевин Хасет, изјави во март дека администрацијата бара нови извори на снабдување со ѓубрива откако затворањето на Ормутскиот теснец драстично ги намали испораките од големите производители од Блискиот Исток.

Вашингтон е во преговори со алтернативни добавувачи, вклучувајќи го и Мароко, додаде Хасет.

Во понеделник, американскиот претседател прогласи национална вонредна состојба, обезбедувајќи правна основа за суспендирање на одредени антидампинг и компензаторни давачки за увоз на фосфатни ѓубрива од Мароко за осум месеци или додека не се укине вонредната состојба, што и да се случи прво.

„Глобалните синџири на снабдување за фосфатни ѓубрива и суровини за нивно производство, вклучително и нивниот увоз во Соединетите Држави, беа нарушени во последните месеци поради конфликти во регионите за производство и трговски мерки од страна на големите производители“, рече Трамп во соопштението во понеделник.

Вклучувајќи го и извозот, Соединетите Држави во моментов не произведуваат доволно фосфатни ѓубрива за да ги задоволат домашните потреби за производство на храна, нагласи Трамп.

Кабинетот работи со приватниот сектор за зголемување на домашниот производствен капацитет, но ќе биде потребно време за соработката да вроди со плод и за да се зголеми понудата, рече американскиот претседател.

Производителите од земји како Мароко во моментов можат да ја задоволат побарувачката на САД за фосфатни ѓубрива без прекини, и исклучително е важно веднаш да се дозволи увоз, се вели во соопштението на Белата куќа.

Мароко е меѓу водечките производители на фосфатни ѓубрива во светот, а според податоците на Европската комисија, во 2023 година покривал 38 проценти од увозот на фосфати и околу една третина од увозот на мешани ѓубрива во Европската Унија.

Но, мароканското производство зависи и од увозот на сулфур од земјите од Персискиот Залив, а пратките од тој регион се значително намалени поради прекините во Ормутскиот теснец.

Иран ја презеде контролата врз Хормуз поради нападите на САД и Израел, забранувајќи им на бродовите поврзани со САД, Израел и нивните сојузници да минуваат низ него. Бродовите од „пријателски“ земји минуваат низ Хормуз во координација со иранската војска.

Пред војната, преку Ормутскиот теснец се пренесувале повеќе од 30 проценти од светските пратки на уреа и околу 20 проценти од азотни ѓубрива и фосфати, соопшти Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) во посебен извештај од средината на март.

Американските увозници, исто така, набавуваат голем дел од своите уреа и фосфатни ѓубрива од земјите од Персискиот Залив.

„Не велам дека можеме целосно да ги елиминираме прекините што ги видовме досега, но можеме да ги минимизираме“, рече Хасет во интервју за CNBC во март.