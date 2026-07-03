Трамп објави лажно видео како доктор кој ги лекува „пореметените“ критичари

Доналд Трамп во четврток објави видео на социјалните мрежи генерирано од вештачка интелигенција, во кое се прикажува себеси како доктор кој тврди дека излечил некои од неговите најистакнати критичарки на познати личности од измислената состојба „синдром на пореметување на Трамп“ (ТДС).

Видеото во стил на сведоштво, споделено на социјалните мрежи од @realDonaldTrump, прикажува верзии на познати личности генерирани од вештачка интелигенција кои зборувале против претседателот и неговата администрација, вклучувајќи ги Вупи Голдберг, Едвард Нортон и Џулија Робертс.

Видеото користи хиперреалистични, измислени снимки за да ги прикаже познатите личности како жалат за нивната антипатија кон претседателот.

„Не можев да јадам, не можев да спијам, постојано бев лут“, рече длабока верзија на Роберт Де Ниро. „Ги направив сите несреќни околу мене“.

Облечен во бел мантил и стетоскоп, вештачката интелигенција „Д-р Трамп“ вели дека не бил уверен дека може да им помогне на оние кои страдаат од ТДС, термин што го користат претседателот и неговите сојузници за да ги обвинат критичарите дека се ирационално против неговата агенда.

„Тие беа толку далеку што не бев баш сигурен“, вели лажниот Трамп, пред да го промовира својот пропишан „план за лекување“.

Пациентите кои страдаат од „ТДС“ треба „да ги исклучат лажните вести, да се молат и ако некогаш се чувствуваат вознемирено, само да испијат ‘Диет Кока-кола’ како мене и ќе видите извонредна разлика во вашиот живот“, вели Трамп.

Трамп ентузијастички се занимава со содржина генерирана од вештачка интелигенција, дел од неа шокантна, честопати за да го идеализира сопственото претседателствување – или да ги таргетира своите противници. Порано оваа година, Трамп сподели слика на која го прикажуваше како Исус како ги лекува болните. Тој ја избриша објавата по реакцијата од познати христијански коментатори и сојузници, кои ја нарекоа сликата богохулна.

Во друга, тој се претстави себеси како папа во време на расправија со папата, Лав XIV.

Во февруари, Трамп сподели расистичко видео во кое Барак Обама и Мишел Обама се прикажани како мајмуни, предизвикувајќи жестока реакција. Тој ја избриша објавата, но одби да се извини.

Белата куќа во голема мера ги третираше објавите како хумористични и дел од стилот на политичко испраќање пораки на претседателот. Како одговор на најновото видео на претседателот, Дејвис Ингл, портпарол на Белата куќа, рече дека објавувањето било „право“ на Трамп.

„Синдромот на пореметување на Трамп е осакатувачка болест која за жал ги скапала мозоците на многу луѓе“, додаде тој.

Службениците не потврдија дали Белата куќа контактирала со некој од прикажаните актери во врска со користењето на нивниот лик.