Четири месеци пред среднорочните избори во САД, кои се одржуваат на половина од претседателскиот мандат, претседателот Доналд Трамп ја распушти независната изборна комисија, објавија американските медиуми.

Трамп ги отпушти преостанатите членови на независната, федерална комисија која им помага на службениците за изборна администрација низ целата земја само неколку месеци пред среднорочните избори, објавија повеќе медиуми во четврток.

Останатите тројца комесари од четиричлената двопартиска комисија беа принудени да се откажат во четвртокот на различни начини. Едниот назначен од републиканците поднесе оставка, а другите двајца, назначени од демократите, беа известени за нивните отпуштања преку е-пошта од канцеларијата на претседателот на Белата куќа.

„Во име на претседателот Доналд Џ. Трамп, ви пишувам за да ве известам дека вашата позиција како комесар на Комисијата за изборна помош е прекината, со непосреден ефект. Ви благодарам за вашата служба“, се вели во е-поштата, која ја виде Ројтерс.

Агенцијата е основана од Конгресот во 2002 година и има за цел да обезбеди поддршка на државите, вклучително и федерални средства, во организирањето избори.

Спроведувањето на изборите во Соединетите Американски Држави е во суштина одговорност на државите, а не на федералната влада. По правило, комисијата треба да има четири члена, двајца од Републиканската партија и двајца од Демократската партија. Но, неодамна имаше само три члена бидејќи едно место беше слободно.

Комисијата за изборна помош служи како „национална клириншка куќа за информации за изборната администрација“, акредитира лаборатории за тестирање и сертифицира системи за гласање, и го одржува националниот формулар за регистрација на гласачи по пошта развиен со Националниот закон за регистрација на гласачи од 1993 година, според веб-страницата на комисијата. Отпуштањата следат по застапувањето на Трамп и високите функционери на администрацијата за промена на барањата за гласање по пошта и истрагите за исходот од изборите во 2020 година, кои Трамп ги загуби од демократот Џо Бајден.

Трамп очигледно сака да предизвика хаос во изборниот процес, рече Адријан Фонтес, демократ и државен секретар на Аризона, чија канцеларија спроведува избори во таа држава.

„Овој потег го поткопува интегритетот на непартиската изборна администрација“, рече Фонтес во соопштението.

Други критичари, исто така, изразија незадоволство од одлуката, опишувајќи ја како вознемирувачки обид за мешање во изборите.

Кон крајот на јуни, Врховниот суд на САД значително ги прошири овластувањата на претседателот над независните федерални агенции кога донесе пресуда во случај во кој беше вклучена Федералната комисија за трговија, регулаторот за конкуренција.

Експертите за административно право во тоа време изјавија дека пресудата веројатно ќе влијае на други агенции и дека Трамп ќе ја искористи за да ги прошири своите овластувања над претходно независните агенции.