Претседателот на САД, Доналд Трамп, остро ја критикуваше Шпанија за, како што рече, недоволниот придонес во НАТО за време на самитот на Алијансата во Турција.

Трамп: Ја прекинуваме целата трговија со Шпанија

На прес-конференцијата во Анкара, на која присуствуваше заедно со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, Трамп рече дека Шпанија е „ужасен партнер“ во рамките на Алијансата.

„Шпанија не учествува доволно. Не плаќа доволно. Не сакам да имам никаква врска со Шпанија. Ја прекинуваме целата трговија со Шпанија, вклучително и посетите“, рече Трамп, кој му нареди на својот секретар за трговија да ја прекине трговијата со земјата.

Тој додаде дека со Шпанија „не треба ни да се разговара“, нарекувајќи ја „безнадежен и лош партнер“ и посочи дека има и други членки со кои има поплаки, но дека конкретно ја издвојува Шпанија.

Изјавите на Трамп се продолжение на повеќемесечниот спор со шпанската влада околу трошоците за одбрана. Шпанија е единствената членка на НАТО која минатата година не се обврза да потроши пет проценти од својот бруто домашен производ за одбрана до 2035 година.

Стигна одговор од Мадрид

Според податоците од Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот (SIPRI), Шпанија издвои 2,1 процент од БДП за одбрана во 2025 година, што е значително зголемување во споредба со 1,4 проценти во 2021 година, но сепак помалку од повеќето европски членки на Алијансата.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, се обиде да ги ублажи критиките на Трамп, нагласувајќи дека Шпанија сепак ги зголемила своите трошоци за одбрана. „Успеавте да ја турнете Шпанија да достигне два проценти. Тие направија голем чекор напред минатата година“, рече Руте, додавајќи дека сè уште има „прашања што треба да се решат“ во врска со придонесот на Шпанија.

Канцеларијата на шпанскиот премиер, исто така, одговори на повикот на Трамп да ја суспендира целата трговија со Шпанија, велејќи дека Мадрид ги смета неговите закани за „вообичаено работење“.

„Нашата земја ужива одлични социјални, културни и економски односи со Соединетите Американски Држави и немаме намера да го промениме тоа“, се вели во соопштението на шпанската влада.