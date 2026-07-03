Трамп ја нарече „апсурдна“ поддршката на САД за НАТО пред самитот во Анкара

Претседателот на САД, Доналд Трамп, го нарече континуираниот „едностран“ став на САД кон НАТО „апсурден“ – помалку од една недела пред самитот на алијансата во Анкара.

„Тие не беа таму за нас!!!“, напиша Трамп на Truth Social, додавајќи дека односот на Вашингтон со НАТО „не е реципрочен“.

Објавувањето вклучуваше табела со трошоците за одбрана на земјите-членки, што покажува дека САД инвестираат неспоредливо повеќе од другите.

Изјавата доаѓа во време на постојаното фрустрирање на Трамп од европските сојузници поради нивниот одговор на војната во Иран, во која неколку земји го ограничија користењето на базите од страна на американските сили.

Американскиот претседател инсистира Европа да ја преземе водечката улога во сопствената одбрана, а Вашингтон веќе презеде чекори за намалување на своите обврски кон алијансата. Под притисок на Трамп, лидерите на НАТО на состанокот минатата година се согласија да ги зголемат трошоците за одбрана на пет проценти од бруто домашниот производ до 2035 година.

Од Германија му порачаа дека НАТО не значи слепа послушност кон САД.

„Го отфрламе повикот на Трамп за безусловна лојалност кон НАТО. НАТО не е за слепа послушност. Одлуките се донесуваат со слободен консензус на сите членки, а не една земја да ги донесува одлуките“, порачаа од Берлин.

Самитот на НАТО, на кој ќе учествуваат 32 земји-членки, е закажан за 7-8 јули во Анкара.