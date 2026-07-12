Топлотниот бран убива низ Европа – има рекорден број на удавени луѓе во Германија

Повеќе од 1.300 луѓе низ Европа починаа на жешкиот почеток на летото, според Светската здравствена организација. Смртните случаи од давење се зголемија низ целиот континент, а министерката за спорт на Франција, Марина Ферари, во петокот изјави дека тоа е причина за смртта на 131 лице таму од 19 јуни.

Минатата недела, главниот институт за јавно здравје на Германија објави дека земјата регистрирала најмалку 5.120 смртни случаи поврзани со топлина оваа година, повеќето од нив во јуни. Институтот Роберт Кох соопшти дека околу 4.270 биле лица на возраст од 75 години и постари. Речиси 100 луѓе, од кои најголем дел беа млади мажи, починаа само од давење во Германија минатиот месец, соопштија властите, бидејќи екстремните температури во Западна Европа, кои се сметаат за причина за стотици прекумерни смртни случаи, повторно се зголемија.

Во најголемата бројка на смртни случаи од давење во Германија за повеќе од две децении, 99 луѓе починаа во јуни, според официјалните бројки, откако температурите се искачија до 41,7C (107,1F) во некои области. Жртвите беа претежно млади мажи, соопшти федерацијата, а 40 од нив беа под 30 години – најголемата група меѓу оние чија возраст е позната. Повеќе од 90% беа мажи. Германската федерација за спасување соопшти дека земјата „не регистрирала толку многу давење од топлотниот бран во јуни 2003 година, кога починаа 107 лица“.

Климатското распаѓање предизвикано од човекот ги засилува екстремните временски услови низ целиот свет, предизвикувајќи почести и посмртоносни катастрофи како што се топлотни бранови и пожари. Во Франција овој викенд, Ајфеловата кула и другите париски знаменитости објавија предвремено затворање, бидејќи една четвртина од земјата беше зафатена од третиот топлотен бран што ја погоди земјата од мај. Дваесет и четири од департманите во земјата, каде што живеат 22,2 милиони луѓе, според пресметката на агенцијата Франс-прес, беа под максималното ниво на тревога издадено во недела од националната метеоролошка служба, Метео-Франс.

Операторот на Ајфеловата кула рече дека споменикот ќе се затвори рано во сабота и недела во 16 часот, „поради прогнозираните високи температури“. Структурата висока 330 метри (1.083 стапки), која привлекува 7 милиони туристи годишно, обично останува отворена по полноќ во текот на сезоната. Два од најпопуларните музеи во француската престолнина, Лувр и Музејот Орсеј, презедоа слични мерки.Лувр, најпосетуваниот музеј во светот, во четврток соопшти дека ќе се затвори во 16 часот во петок до понеделник, додека Музејот Орсеј објави дека ќе се затвори порано „поради екстремната топлина“, од 17 часот во сабота до среда.

Организаторите на велосипедската трка Тур де Франс, исто така, изјавија дека неделната етапа од 185,5 км (115 милји) ќе биде скратена за 30 км, со што ќе се исклучи ридеста јамка, поради интензивната топлина – прв пат во нејзината историја да се донесе таква одлука. Белгискиот велосипедист Тим ​​Мерлиер, кој победи на етапата во саботата, ја поздрави веста.

„Сега сме една недела трка; секогаш беше над 35 степени Целзиусови“, рече тој. „Дефинитивно е борба да се има вода, мраз и пијалоци меѓу [поддржувачките] автомобили.“

Низ целата земја, многу градови ги откажаа своите огнометни претстави за националниот државен празник Денот на Бастилја на 14 јули поради зголемениот ризик од пожари во услови на суви услови.Францускиот претседател, Емануел Макрон, повика на будност, предупредувајќи дека девет од 10 пожари се должат на човечка активност.

„Една секунда невнимание може да ги доведе семејствата во опасност, да ги загрози оние што нè штитат и да го уништи нашето село“, напиша тој на X.

Франција регистрираше повеќе од 2.000 дополнителни смртни случаи за време на јунскиот топлотен бран и 300 за време на високите температури кон крајот на мај, според официјалните бројки. Владата се соочи со бран критики, вклучително и обвинувања дека е „неподготвена“ за екстремното време.

Во Шпанија, шумскиот пожар во кој загинаа најмалку 12 лица додека се обидуваа да избегаат на југ е локализиран, дозволувајќи им на околу 1.500 евакуирани лица да се вратат дома, соопштија официјални лица.

„Пожарот е локализиран во неговиот периметар и ставен под контрола, без опасност од ширење на пламенот“, рече шефот на регионалната влада на Андалузија, Хуан Мануел Морено. „Ова е, така да се каже, почетокот на крајот на еден застрашувачки шумски пожар кој постави рекорди во брзината на неговото ширење.“

Морено рече дека на околу 600 луѓе евакуирани од зоната на пожар во шпанската покраина Алмерија им е дозволено да се вратат дома доцна во саботата, додека преостанатите 1.000 евакуирани лица сега ќе можат да го сторат истото во фази.

Шпанскиот премиер, Педро Санчез, треба да ја посети опустошената област во понеделник.Службениците изјавија дека многу од жртвите би можеле да бидат странски државјани, вклучувајќи и голем број Британци.

Синот на Белгиец кој загина во шпанските пожари ги оспори тврдењата на властите дека неговиот татко и другите жртви ги игнорирале официјалните совети да се засолнат, велејќи дека службите за итни случаи не им дале никакви упатства. Белгискиот вирусолог Томас-Волф Вердонкт изјави за Ројтерс дека разговарал со својот татко, 63-годишниот бизнисмен Станислас Вердонкт, по телефон непосредно пред 21 часот во четврток, додека пожарот напредувал кон планинското село Бедар во Алмерија.

„Луѓето што загинаа не пропуштија да ги следат никакви наредби бидејќи не беа дадени наредби. Не беа дадени никакви информации“, рече Вердонкт. „Тие почнаа да бегаат дури кога пламенот беше речиси врз нив. Тоа беше нивното апсолутно последно средство.“ (Гардијан)