Топлoтниот бран одзеде 327 животи во Шпанија

Топлотниот бран што ја зафати Шпанија одзеде 327 животи од минатата недела (21 јуни), според податоците од шпанскиот здравствен институт „Карлос III“. Земјата доживеа рекордни температури за јуни, при што голем број национални и локални температурни рекорди беа срушени за време на топлотниот бран, објави „Еуроњуз“.

Според шпанската Национална метеоролошка агенција (AEMET), топлотниот бран заврши на 25 јуни.

Врз основа на националните податоци за температурата собрани од 1950 година, 23 јуни беше најжешкиот јунски ден во историјата на Шпанија, а 22 јуни беше на второ место. Најтешките температурни аномалии беа регистрирани во северна Шпанија, каде што аеродромот во Билбао постави нови рекорди и за дневните максимални и за ноќните минимални температури.

Од почетокот на сезоната на следење на топлотните бранови во Шпанија во средината на мај, Институтот „Карлос III“ регистрираше 611 смртни случаи поврзани со високи температури.

Уште две недели екстремна топлина

Според Светската метеоролошка организација (СМО), топлотниот бран ќе влијае на големи делови од западна, централна и јужна Европа во текот на следните две недели.

Според сегашните прогнози, главниот центар на екстремна топлина постепено ќе се помести кон Балканот, соопшти агенцијата на ОН.

„Продолженото изложување на високи температури во текот на неколку дена, особено кога ноќите остануваат топли, значи дека телото го започнува секој ден веќе под сериозен стрес“, предупреди Лахлан Мекивер, здравствен советник во Заедничката канцеларија на Светската здравствена организација (СЗО) и СМО за клима и здравје.

Тој рече дека најранливи се постарите лица, малите деца, бремените жени, работниците на отворено и лицата со хронични заболувања. „Сепак, топлотниот стрес може да влијае на секого ако екстремните температури траат доволно долго“, предупреди Мекивер.

Земјите во западна Европа продолжуваат да се борат со невообичаено високи температури.Франција го забележа својот најтоплиот ден досега во вторник, 24 јуни, кога просечната 24-часовна температура за прв пат надмина 30°C. Земјата, исто така, регистрираше 40 смртни случаи од давење во изминатата недела, бидејќи многу луѓе бараа ладење во реките и другите водни површини.

Според WMO, температурите достигнаа 43,8°C во градот Палуот во западна Франција.

Белгија издаде предупредување за топлина за среда, бидејќи Кралскиот метеоролошки институт на земјата вели дека екстремните температури ќе се интензивираат во наредните денови.

Националната метеоролошка служба на Германија издаде црвено предупредување за времето за поголемиот дел од земјата, вклучувајќи ги Берлин, Бон, Франкфурт и Келн. Во Швајцарија, црвен код е прогласен и за Женева, Базел и Цирих.