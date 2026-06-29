Топлинскиот бран во Европа продолжува, здравствените системи се под притисок

Температурите вчера достигна 40 степени Целзиусови во некои делови од Европа, додека бури ги погодија други области, а рекордните топлотни бранови ги преплавија здравствените системи и го нарушија транспортот и производството на електрична енергија низ целиот континент.

Франција регистрираше уште 1.000 смртни случаи поврзани со топлината, соопшти францускиот институт за јавно здравје Санте Публик. Повеќето од смртните случаи се меѓу постарите лица, соопшти институтот, предупредувајќи дека бројот на жртви веројатно ќе се зголеми бидејќи ќе бидат достапни повеќе податоци за смртните случаи во домовите за нега и домовите за стари лица.

Научниците велат дека топлотниот бран, кој започна на 20 јуни, е најлошиот досега забележан во Европа, при што интензивната топлина го наруши производството на електрична енергија, ја оштети инфраструктурата и ги преоптовари здравствените системи.

„Во моментов, 150 милиони луѓе живеат во екстремна топлина, стотици починаа, училиштата се затворени, мрежите пукаат под притисок“, рече генералниот директор на Светската здравствена организација (СЗО), Тедрос Аданом Гебрејесус, во објава на X.

„Предводен од климатските промени и глобалното затоплување, феноменот на „генерациски“ топлотни бранови сега се случува речиси секоја година. Бевме предупредени“, напиша шефот на СЗО, додавајќи дека европските домови, работни места и училишта се лошо опремени за справување со екстремна топлина.

Таквиот топлотен бран би бил „скоро невозможен“ без климатските промени предизвикани од човекот, што ги направи високите ноќни температури оваа недела сто пати поверојатни отколку што беа пред само две децении, велат научниците.

Температурите соборија рекорди во Австрија, Чешка, Германија и Полска, додека бурите погодија делови од Франција, предизвикувајќи дополнителни прекини во транспортот и снабдувањето со електрична енергија. Во Германија, железничкиот сообраќај е намален на главната железничка линија во сојузната покраина Северна Рајна-Вестфалија на западот од земјата, додека трамвајските линии се суспендирани во источниот град Лајпциг.

Многу граѓани остануваат дома, избегнувајќи излегување пред зајдисонце, објавија локалните медиуми. Во Рим, папата Лав им се заблагодари на верниците кои присуствуваа на неделната молитва на плоштадот Свети Петар и покрај неподносливата топлина.

Екстремната топлина ги погоди и европските реки, затоплувајќи ги и намалувајќи ги нивоата на водата, предизвикувајќи проблеми во производството на електрична енергија и земјоделството. Така, производството во унгарската нуклеарна централа Пакс повторно беше намалено во неделата поради високата температура на Дунав, кој е дел од системот за ладење на централата, објави владата.

Во Италија, протокот на реката По е намален, предизвикувајќи морска вода да влезе дури 18 километри во внатрешноста, зголемувајќи стравувања за земјоделството и заштитените мочуришта во делтата на реката. Во Италија, спасувачките екипи спроведуваат операција за пребарување на сопругата на министерката Евгениј Рочела, која исчезна во саботата додека пливаше во езерото Вико, на 70 километри од Рим.

Чешките власти ги предупредија граѓаните да избегнуваат физичка активност и издадоа предупредувања за смог во централните и северните делови на земјата поради високите нивоа на озон на ниво на земја предизвикани од топлината.

Грмотевици би можеле да погодат делови од Франција, Германија и Чешка во текот на наредните еден или два дена, а се очекува поголемиот дел од Западна Европа да се олади оваа недела, со топлотен бран што се движи кон Централна Европа и Балканот, прогнозираат метеоролозите.

Екстремната топлина се намали во поголемиот дел од Франција, објави Францускиот метеоролошки институт, но предупредувањата за топлина остануваат на сила за некои области на североистокот од земјата. Министерката за здравство Стефани Рист изјави за весникот „Ла Трибјун“ дека влијанието на топлотниот бран би можело да трае до десет дена откако ќе се смири топлината.

„Оваа епизода сè уште не е завршена“, изјави министерката за BFM. Бурите што погодија делови од Франција доцна во саботата донесоа малку посвеж воздух, но исто така предизвикаа прекини во снабдувањето со електрична енергија за илјадници домови. До недела попладне, 36.000 домови во северна и централна Франција беа без електрична енергија, соопшти компанијата за електрична енергија „Енедис“.