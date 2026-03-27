Тејлор Свифт испиша рекорд на iHeartRadio Мusic Awards

Лос Анџелес – Доделувањето на музичките награди iHeartRadio за 2026 година беше посветено на Тејлор Свифт. Музичката суперѕвезда доминираше на вечерта синоќа во Лос Анџелес и однесе седум награди од девет номинации, дополнително зацврстувајќи го својот статус како најнаградувана жена-уметница во историјата на настанот.

Нејзиниот свршеник, ѕвездата на американскиот фудбал Тревис Келси, беше покрај неа во текот на целата вечер. Неговото пристигнување се случи кратко откако тој потврди дека го одложува пензионирањето и останува со Канзас Сити Чифс барем уште една сезона.

Самиот клуб го пофали гестот на поддршка на својата ѕвезда. Чифс објавија фотографија од двојката на социјалните мрежи, заедно со описот: „TE1 ја покажува својата поддршка на доделувањето на наградите iHeart за 2026 година ❤️‍🔥“. Келс и Свифт се свршија во август минатата година по околу две години врска, но сè уште ги кријат деталите од нивната свадба.

Емоционална благодарност до свршеникот и порака до младите

Свифт ја отвори вечерта со прифаќање на наградата за поп албум на годината за „The Life of a Showgirl“. Во емотивен говор, таа посебно му се заблагодари на Келси. „Мислам дека овој албум е многу среќен, самоуверен и слободен затоа што така се чувствувам секој ден од мојот живот, благодарение на мојотсвршеник кој е тука вечерва“, рече пејачката. „Навистина сакав да им се заблагодарам на iHeart и на сите што се грижеа за „Судбината на Офелија“, затоа што го претворивте во најголемиот хит во мојата кариера, што е лудо во овој момент. И ви благодарам.“

Но, тоа беше само почеток. Свифт освои уште шест награди во текот на вечерта, вклучувајќи ги и најпрестижните – за изведувач на годината и албум на годината, со што нејзиниот вкупен број на награди на iHeartRadio достигна неверојатни 41. Примајќи ги тие награди, таа испрати моќна порака до публиката.

„Живееме во свет каде што има толку многу моментални повратни информации, цело време, како да добивате повратни информации за сè што споделувате со светот“, рече таа.

„Сега, како и со сè што објавувате, добивате повратни информации, без разлика дали се добри или лоши или што и да е. Само сакам да кажам, ако имав една надеж за вас, би рекла дека се надевам дека ќе го негувате вашето хоби и вашата страст. Само помеѓу вас и тој занает, и дајте си време. Дајте си време да правите грешки. Дајте си време да го усовршите вашиот занает. Цврсто верувам дека што и да го храните вашиот ум, тој ќе го интернализира. Што и да го храните интернетот, тој ќе се обиде да го убие, а јас не го сакам тоа за вашите соништа. Затоа ви благодарам што ми дозволивте да го претворам моето хоби во љубов, во страст, во сон, во кариера. Ви благодарам што ми дозволивте да го имам ова толку долго.“

Појавувања на познати личности и специјално признание

Доделувањето на наградите, чиј водител беше Лудакрис, исто така вклучуваше голем број настапи. Вечерта ја отворија Лејни Вилсон и Алекс Ворен, кој беше прогласен за Пробивен уметник на годината. Мајли Сајрус ја прими наградата за иноватор на iHeartRadio, заблагодарувајќи ѝ се на своето алтер его Хана Монтана, која оваа недела ја слави својата 20-годишнина. „Хана Монтана ме инспирираше толку многу во мојата кариера. Се заљубив во идејата дека можеш да создадеш личност што ти дава самодоверба и храброст да настапуваш автентично. И дека понекогаш, лажната личност всушност може да го открие вистинското „јас“, рече Сајрус.

Џон Меленкамп ја прими наградата „Икона“ и ја почасти публиката со изведба на неговите хитови „Jack & Diane“ и „Pink Houses“. Меѓу другите изведувачи беа Келани, Реј и TLC, кои соработуваа со Salt-N-Pep и En Vogue, додека самиот водител Лудакрис ја затвори емисијата со мешавина од неговите најголеми хитови.