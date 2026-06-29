Татко и син и мајка и бебе спасени од урнатините во Венецуела

Татко и син беа спасени вчера од урнатините во венецуелската држава Ла Гуаира, четири дена по разорните земјотреси што ја погодија земјата. Ова им дава надеж на француските и американските спасувачки тимови кои се тркаат со времето за да најдат повеќе преживеани.

Спасувачката операција траеше 12 часа, со континуирани напори на екипи кои внимателно ги испитуваа урнатините со специјализирани камери за пребарување, внимателно поминувајќи низ нестабилните остатоци од зградата за да стигнат до затрупаните жртви.

„Тие се екстремно слаби, како и секој кој поминал четири дена заробен под урнатините, па правиме се што е во наша моќ да ги рехидрираме и да им дадеме разни лекови за време на процесот на екстракција, кој е многу бавен“, изјави при спасувањето припадник на француската цивилна заштита.

Спасувачките операции во областа ги спроведуваат членовите на француската цивилна заштита и членовите на Урбаниот тим за пребарување и спасување од округот Ферфакс во американската сојузна држава Вирџинија, кои еден ден претходно спасија мајка и деветмесечно бебе.

Урбаната работна група за пребарување и спасување на Вирџинија 1 објави видео од своите членови како извлекуваат жена од урнатините на урната зграда. Соседите со аплауз и извици го дочекаа нејзиното спасување.

Друго видео, објавено од американскиот Стејт департмент, покажува како бебе завиткано во сина ткаенина се извлекува од урнатините. Лицето на детето беше заматено, но се слушаше неговиот плач. „И покрај речиси невозможните шанси, надежта сè уште постои“, соопшти Стејт департментот, додавајќи дека „секој спасен живот е победа“.

Мајката и бебето претрпеле „само полесни повреди“, соопшти тимот од Вирџинија. „Затоа ја работиме нашата работа. Внесуваме надеж“, велат спасувачите.

Урбаната работна група за пребарување и спасување од Мајами е исто така на терен во Венецуела, која врши детални проценки на штетите на теренот и од воздухот во погодените области, соопшти противпожарната служба на округот Лос Анџелес на социјалната мрежа X. Во друга објава, тие рекоа дека тимот има 71 член од Лос Анџелес.

Во спасувачките операции учествуваат и доброволци од Мексико, Ел Салвадор, Швајцарија и други земји, објавија во петокот венецуелските власти.

„Бројот на загинатите достигна 1.450. Тоа се жени и мажи кои ги загубија животите во најтешката природна катастрофа во историјата на нашата земја“, изјави вчера претседателот на венецуелското национално собрание, Хорхе Родригез.

Родригез додаде дека уште 3.150 луѓе побарале лекарска помош во болниците во Ла Гуаира и другите области погодени од земјотресите.

Ситуацијата во земјата станува се потешка од час во час откако во средата два силни земјотреси ја погодија Венецуела. Многу жители сами ги пребаруваат урнатините од куќите и станбените згради во потрага по членови на семејството, тврдејќи дека недостига владина помош.

Жителите на најтешко погодените области велат дека виделе многу малку владини спасувачки тимови, иако привремениот претседател Делси Родригез рече дека владата спроведува масовна спасувачка операција. Властите во Каракас во саботата објавија дека се спасени околу 200 луѓе, но базите на податоци на интернет покажаа дека околу 51.000 луѓе се уште се водат за исчезнати.

Почесниот професор на Универзитетот Нортвестерн, Емил Окал, објасни за CBS News дека луѓето немале време да се евакуираат бидејќи двата земјотреси се случиле во рок од една минута еден од друг. Тој додаде дека нивната мала длабочина предизвикала екстремно разорна површинска штета.

Хуманитарните организации велат дека првите 48 до 72 часа се клучни за пронаоѓање на преживеани, иако тој период може да се продолжи доколку заробените луѓе имаат пристап до храна и вода.