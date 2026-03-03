Тарантино е жив и здрав

03/03/2026 18:07

Режисерот- оскаровец Квентин Тарантино е жив и здрав, а неговото семејство е добро, објави ТМЗ, откако на платформата X дека се појавија шоекулации дека е убиен во ирански ракетен напад врз Израел.

Квентин и неговото семејство се познати по тоа што живеат помеѓу Израел и Лос Анџелес, поминувајќи половина од времето во едната земја, а половина во другата. Неговата сопруга, Даниел Пик, е израелска актерка, музичарка и модел, и тие имаат две деца заедно. 

Квентин Тарантино објаснува зошто „не брза“ да го сними последниот филм

