СЗО: Над 1.300 луѓе починаа поради топлотниот бран во Европа (ВИДЕО)
Oколу 150 милиони луѓе во моментов живеат во услови на екстремни горештини. Чешка за првпат измери рекордна температура од над 41 степен
Повеќе од 1.300 луѓе починаа како последица на топлотниот бран што ја зафати Европа од 21 јуни, соопшти денеска Светската здравствена организация (СЗО).
„Од 21 јуни се регистрирани повеќе од 1.300 дополнителни смртни случаи поврзани со високите температури во Европа“, објави генералниот директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, на социјалната мрежа Икс.
Тој додаде дека околу 150 милиони луѓе во моментов живеат во услови на екстремни горештини, стотици лица починаа, училиштата се затворени, а електроенергетските мрежи се под огромен товар.
At 41°C, it’s so hot in Berlin, Germany that the government has water trucks going around to spray water in major parks 😁
It’s never gone past 35°C in Accra or even Tamale, yet they say Africa is hot. pic.twitter.com/YXV9U82dgB
— WithAlvin 🇬🇭 (@withAlvin__) June 28, 2026
Во Чешка денеска беше измерен втор последователен дневен температурен рекорд, откако во Доксани, северно од Прага, беа регистрирани 41,1 Целзиусов степен, соопшти Чешкиот хидрометеоролошки институт.
„Ова е првпат официјално да регистрираме температура над 41 степен во нашата мрежа метеоролошки станици. Температурата сè уште расте, така што ова веројатно нема да биде највисоката измерена вредност“, се наведува во соопштението.