Советник на Меланија Трамп: Таа сака да биде застапник и предводник на жртвите на Епштајн

Вашингтон – Висок советник на Меланија Трамп откри зошто првата дама одржа неочекуван говор пред речиси три месеци во кој негираше каква било поврзаност со осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн. Говорот што го изненади Вашингтон во април, како што сега е разјаснето, имаше за цел јавно да го евидентира нејзиниот став, да се заложи за жртвите и да го охрабри Конгресот да им дозволи официјално да сведочат, пишува Unilad.

„Стануваше збор за јавно да се изјасни фактот дека таа воопшто не била и не е поврзана со Џефри Епштајн“, изјави Марк Бекман, висок советник на првата дама, за Politico. Тој додаде дека Меланија Трамп „сакала да биде застапник и лидер за жртвите“.

„Конечно, таа го повика Конгресот да им дозволи на жртвите да влезат во конгресниот записник, да седнат пред Конгресот ако сакаат и да дадат формална изјава“, додаде тој. Во своето обраќање, кое дојде „од никаде“ дури и до дописниците од Белата куќа, Меланија Трамп рече дека сите обвинувања што ја поврзуваат со Епштајн „мора да престанат денес“.

„Не бев вклучена во никакво својство“

Таа негираше каква било врска со него или со Гислен Максвел и појасни дека не го запознала својот сопруг, Доналд Трамп, преку осрамотениот финансиер, туку случајно на забава во Њујорк во 1998 година. Таа изјави дека накратко се сретнала со Епштајн во 2000 година и подоцна „повремено била поканета на истите забави“.

„Сепак, никогаш немав никакво сознание за злоупотребата на Епштајн врз неговите жртви. Не бев вклучена во никакво својство“, рече таа. Првата дама потоа ја повика јавноста да биде претпазлива со „лажните“ фотографии што циркулираат на интернет и упати повик до Конгресот.

„Дајте им можност на овие жртви да сведочат под заклетва. Секоја жена треба да има свој ден јавно да ја раскаже својата приказна“, рече таа. Повеќе од десетина жртви на Епштајн реагираа на говорот со заедничко писмо. Тие ја обвинија првата дама дека „го префрла товарот“ врз нив наместо врз Министерството за правда.

„Преживеаните жртви на Џефри Епштајн веќе покажаа извонредна храброст со тоа што се јавија, поднесоа извештаи и сведочеа.“ „Барањето повеќе од нив сега е префрлање на одговорноста, а не на правдата“, се вели во писмото. Тие исто така предупредија дека нејзината изјава служи како „одвлекување на вниманието од Пам Бонди“.

Бонди е поранешна државна обвинителка која, според нив, мора да биде „одговорна за задржување на досиеја и откривање на идентитетот на жртвите“. За потсетување, ниту претседателот Доналд Трамп ниту првата дама Меланија Трамп не се обвинети за никакво кривично дело поврзано со случајот Џефри Епштајн.

Џефри Епштајн беше богат американски финансиер и регистриран сексуален престапник. Тој почина во затвор во Њујорк додека чекаше судење, а според официјалниот извештај, извршил самоубиство. Случајот продолжува да генерира голем интерес бидејќи Епштајн одржувал врски со политичари, бизнисмени, членови на високото општество и познати личности низ годините.