Следнава недела нафтата ќе ја премине границата од 100 долари за барел

Глобалните цени на нафтата би можеле да ја надминат границата од 100 долари за барел во рок од неколку дена и да достигнат 150 долари за барел до крајот на месецот, без решение за сериозното нарушување на протокот на сурова нафта низ Ормутскиот теснец, предупреди големата банка Голдман Сакс.

Извозот на нафта преку виталната трговска рута што ги поврзува најголемите светски производители на нафта со купувачите на глобалниот пазар падна повеќе отколку што првично очекуваше американската инвестициска банка по нападот на САД и Израел врз Иран пред нешто повеќе од една недела.

Голдман Сакс предвиде дека протокот на сурова нафта низ теснецот ќе падне на 15 отсто од нормалните нивоа, но ефективната блокада на Иран врз танкерите што минуваат низ тесниот воден пат значи дека само 10 проценти од нафтените товари што обично транзитираат по трговската рута успеале да поминат.

Банката, влијателен коментатор за нафта, предупреди дека нејзината анализа на трговските текови минатата недела сугерира дека влијанието е 17 пати поголемо од врвот на производството во Русија во април 2022 година по инвазијата на Кремљ во Украина, што ја зголеми цената на нафтата на 110 долари за барел.

„Врз основа на овие нови податоци, случувања и големината на шокот, сега сметаме дека цените на нафтата веројатно ќе надминат 100 долари следната недела ако дотогаш не се појават знаци за решенија“, се вели во белешката во петокот навечер.

„Сега сметаме и дека е веројатно дека цените на нафтата, особено за рафинираните производи, ќе ги надминат врвовите од 2008 и 2022 година, ако тековите низ Ормускиот теснец останат депресивни во текот на март“.

Меѓународниот референтен ценовен праг кусо се качи на над 120 долари за барел во 2022 и достигна рекордни 145 долари во 2008 по што и во двата случаи имаше страшни последици за глобалната економија.

Цената на нафтата помина 90 долари за барел минатата недела, највисоко неделно зголемување уште од времетио на пандемијата со Ковид 19 пред шест години, а само во петокот се зголеми за 10 долари. „Грејс периодот што пазарот ѝ го даде на администрацијата на Трамп истече на крајот од минатата недела“, според Клејтон Сигл, виш соработник во Центарот за стратешки и меѓународни студии.

„Дефицитот од 20 милиони барели дневно ги погодува глобалните биланси [на пазарот на нафта] без знаци на олеснување. Напротив, претседателот Трамп бара безусловно предавање, што е многу малку веројатна перспектива. Иако набљудувачите можеби првично сметаа дека неговото непочитување на болните цени на нафтата е блеф, сега е јасно дека не е“, рече тој.

Севкупно, цените на нафтата се зголемија за повеќе од 50 проценти досега оваа година, откако ја започнаа 2026 година на околу 60 долари за барел. Цените веќе се зголемија во јануари и февруари, пред да се забрзаат по американско-израелскиот напад врз Иран пред нешто повеќе од една недела.

Стравувањата од глобален недостиг на нафта беа зголемени кон крајот на минатата недела од министерот за енергетика на Катар, кој предвиде дека ако војната продолжи со несмалено темпо, сите извозници на енергија од Заливот ќе бидат принудени да го прекинат производството во рок од неколку недели, а нафтата ќе порасне на 150 долари за барел.

Складирањето нафта во Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и Кувајт ги достигнува своите граници, што значи дека големите нафтени полиња можеби ќе треба да се затворат ако суровата нафта не може да се извезе преку Ормускиот Теснец на глобалниот пазар.

Стотина танкери кои се обидуваат да го поминат теснецот запреа откако Иранската револуционерна гарда се закани дека ќе „запали“ секој брод што ја користи трговската рута, која носи една петтина од светската нафта и течен природен гас.

Сигл предупреди дека извозот на нафта и гас од Блискиот Исток нема да продолжи „сè додека сопствениците на бродови, операторите и осигурителите не се чувствуваат доволно безбедни од заканите што ги претставуваат иранските воени бродови и авиони, ракети, дронови, моторни чамци и поморски мини“.

Белата куќа предложи контрамерки како што се пренасочување на саудиската сурова нафта преку Црвеното Море, искористување на итни американски резерви на сурова нафта или проширување на осигурувањето поддржано од владата на превозничките компании. Сепак, Сигл додаде дека ова нема да биде доволно за да се компензира загубата од 20 милиони барели нафта дневно. (Според агенциите)