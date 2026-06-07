Лидерите на Украина, Франција и Германија доаѓаат во Лондон на разговори

07/06/2026 08:23

Британскиот премиер Кир Стармер ќе одржи денеска средба со украинскиот претседател Володимир Зеленски, францускиот претседател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрих Мерц на Даунинг стрит 10 за да разговараат за континуирана поддршка за Украина, јави ДПА.

Средбата доаѓа два дена откако рускиот претседател Владимир Путин ја отфрли во петокот понудата на Зеленски за разговори за да се најде излез од војната во Украина.

Путин рече дека „не гледа смисла“ во таков состанок, јави ДПА. 

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