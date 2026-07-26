Градоначалникот на Берлин по нападот: Ова е напад врз нашиот начин на живот

Берлин – Едно лице загина, а 16 се повредени откако возач со автомобил се удри во луѓе во близина на Парадата на гордоста во Берлин. Тројца од повредените се во критична состојба, осум се сериозно повредени, а пет се полесно повредени, соопштија пожарникарите.

Според првичните извештаи, бел автомобил удрил неколку луѓе во паркот Тиергартен пред да се судри со дрво. Потоа возачот го напуштил возилото и избегал, изјави портпаролот на берлинската полиција, Флоријан Нат. Потрагата по напаѓачот сè уште е во тек.

Градоначалник на Берлин: Ова е напад врз нашиот начин на живот

Градоначалникот на Берлин, Каи Вегнер, кој самиот учествуваше на Парадата на гордоста, рече дека вчерашниот ден бил „темен“, но дека пред нападот Берлин ја покажал својата отвореност и разновидност.

„Ова беше напад врз сите нас. Тоа беше напад врз нашиот начин на живот, нашиот соживот… и начинот на кој живееме. Дами и господа, ова мора да заврши. Мора да бидеме многу јасни во врска со ова“, рече тој.

Тој рече дека градот се докажал како „град на слободата“ и додаде дека е убаво да се живее така. Им се заблагодари на пожарникарите, полицијата и другите служби кои, како што рече, реагирале многу брзо и веднаш биле на местото на настанот.

Вегнер го опиша нападот како веројатен исламистички напад врз заедничкото живеење, врз либералната демократија, отвореноста и слободата. Тој најави комеморација и заеднички марш до Бранденбуршката порта. Знамињата на градското собрание беа спуштени на половина копје.