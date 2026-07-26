Германски министер: Ова беше терористички напад, можни се и нови напади

Берлин- Министерот за внатрешни работи Александар Добриндт изјави дека нападот со возило на парадата на гордоста во Берлин бил терористички напад со исламистичка позадина и дека осомничениот е во бегство.

„Сè укажува дека осомничениот дејствувал од позиција на исламистички екстремизам. Се работи за осомничен кој го привлече вниманието во минатото поради голем број кривични дела, радикализација и припадност на исламистичката сцена“, рече Добриндт за време на обиколката на местото во центарот на Берлин каде што беше извршен нападот во саботата навечер.

Тој е осомничен дека во саботата навечер со комбе влегол во група луѓе, на работ на собир за прослава на настанот „Денот на улицата Кристофер“ организиран од ЛГБТК+ заедницата, при што загина едно лице и повреди 29 лица, од кои неколку сериозно.

Потоа, вооружен со мачета, го напуштил местото на настанот и, според досегашните сознанија, нападнал други минувачи додека бегал во блискиот парк. Полицијата не ја исклучува можноста бегалецот Абдул Балут да изврши уште еден напад.

Полицијата моментално го бара осомничениот, Абдул Балут, 21-годишен германски државјанин со либанско потекло.

Според јавниот сервис RBB, ирански државјанин осомничен дека бил во возилото користено во нападот бил уапсен и преку ноќ.

Радикализација од 16 години

Добриндт рече дека Балут неодамна бил осуден на една година и десет месеци затвор во Берлин, но казната оттогаш е заменета со условна казна. Медиумските извештаи велат дека тој бил осуден за подготовка на терористички напади.

Германските медиуми објавуваат дека Балут се радикализирал преку интернет и изразил симпатии кон таканаречената Исламска држава уште од 16 години, поради што бил под надзор на властите.

Според весникот „Билд“, 21-годишникот, кој живеел во близина на местото на нападот, требало да ја продолжи својата програма за дерадикализација во понеделник.

Александар Добриндт рече дека „потрагата по осомничениот сега е главна цел“.

„Полицијата во моментов ги користи сите расположиви ресурси за да го спроведе претресот“, рече министерот за внатрешни работи.

Тој додаде дека „можеби нема да може да обезбеди многу повеќе информации за специфични теми“ поради тековната полициска истрага.

„Не можеме да ја исклучиме можноста за понатамошни терористички напади“

Тој се осврна и на претстојните паради на гордоста низ целата земја, велејќи дека треба да се разгледаат сите мерки за да се спречат понатамошни инциденти и дека, доколку е потребно, безбедносните ограничувања би можеле да се заострат.

„Не можеме да ја исклучиме можноста за понатамошни терористички напади“, додаде тој.

„Ова не е вообичаено во овие околности, но не може да се исклучи“, рече тој.

Најавени се уште неколку настани за Денот на улицата Кристофер низ цела Германија во наредните денови, а организаторите објавија дека „нема да се кријат“.

Водечките германски политичари, вклучувајќи го и канцеларот Фридрих Мерц, го изразија своето разочарување од вчерашниот напад.

За попладне во Берлин е најавена комеморативна поворка за убиениот учесник во маршот на гордоста.

Дали нападот ќе влијае на изборите?

Аналитичарите проценуваат дека најновиот напад би можел да влијае и на изборите за парламентот на градот-држава Берлин, кои се одржуваат на крајот на септември.

Според некои анкети на јавното мислење, десничарската Алтернатива за Германија (AfD), која се промовира преку критики кон миграциската политика, веќе води во Берлин со 19 проценти поддршка.

Во сојузните покраини Саксонија-Анхалт и Мекленбург-Западна Померанија, изборите за локалните парламенти се одржуваат во септември, на кои, според анкетите, AfD има убедливо водство.