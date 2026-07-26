Администрацијата на Трамп призна дека ги откажала субвенциите за „сините“ држави

Вашингтон- Функционерите на администрацијата на Трамп признаа пред федералниот суд дека препорачале прекинување на милијарди долари субвенции за проекти за чиста енергија, врз основа само на тоа дали претседателот Доналд Трамп ги добил изборите во 2024 година во предметните држави. Поради ова признание, претставниците на демократите ја обвинија администрацијата за злоупотреба на моќ, пишува CNN.

Судскиот поднесок од 15 јули, кој е дел од групна тужба за поништување на одлуката, вели дека Министерството за енергетика испратило до Канцеларијата за управување и буџет (OMB) список од повеќе од 600 грантови со препорака за поништување. Сите биле наменети за приматели во државите што ги освоила поранешната потпретседателка Камала Харис и со двајца демократски сенатори. Канцеларијата за управување и буџет на крајот прекинала 284 грантови во октомври 2025 година.

Политичка одмазда како стратегија

Овој потег се вклопува во пошироката стратегија на Трамп за вториот мандат, која вклучува одмазда против она што тој го смета за политички противници и агресивен обид да ги блокира федералните пари за државите предводени од демократите. Порано оваа година, администрацијата се обиде да замрзне 10 милијарди долари социјални услуги во пет „сини“ држави, но на крајот се повлече.

Во февруари, Федералната агенција за управување со вонредни состојби (FEMA) исплати повеќе од 5 милијарди долари долгоочекувана помош за помош при катастрофи. Исплатата, сепак, ги заобиколи неколку држави чии демократски гувернери претходно се судрија со Трамп. Министерството за внатрешна безбедност во тоа време негираше дека одлуката е политички мотивирана.

Потезите се совпаднаа со напорите на директорот на OMB, Расел Воут, да воспостави посилна контрола врз федералните трошоци. Овие активности се интензивираа кон крајот на минатата година, откако се појавија обемни обвинувања за измама во Минесота.

Признание на администрацијата во судската постапка

„Њујорк тајмс“ беше првиот што пишуваше за одлуката на администрацијата да ги откаже субвенциите во државите каде што Харис победи. Тужбата, поднесена од група истражувачи од Универзитетот во Калифорнија, тврди дека администрацијата на Трамп намерно и од политички причини ги намалила федералните грантови.

Во поднесок од 15 јули, Министерството за енергетика наведува дека „признава дека изборот на грантови за октомвриската рунда на постепено укинување се базирал исклучиво на политичкиот идентитет на државата примател, т.е. дали локацијата на примателот или местото на имплементација е во „сина“ или „несина“ држава“.

Лидерот на малцинството во Сенатот, демократот Чак Шумер, го оцени признавањето на Министерството за енергетика како „невиден „трампизам“ на кој никогаш не смееме да се навикнеме“. „Трамп признава дека ги загрозува егзистенциите на вредните семејства за да им се одмазди на Американците кои не гласале за него.

Демократи: „Ова е длабоко предавство на Америка“

Тоа е болно и пореметувачко“, напиша Шумер на Платформа X. „Неговото его е толку кревко што ќе ги казни семејствата кои веќе се борат, само за малку одмазда“. Пратеникот од Мериленд, Џејми Раскин, ги нарече постапките на администрацијата на Трамп „длабоко предавство на Америка“ и додаде дека средствата на „сините“ држави мора веднаш да се вратат.

„Оваа масовна партиска одмазда е ужасна, скандалозна, опасна, нелегална, неуставна, непатриотска и масовен напад врз Републиката“, напиша Раскин на Платформа X. „Трамп знаеше колку се важни овие грантови од ерата на Бајден за Американците.

Токму затоа не ги отсече за „црвените“ држави, туку за „сините“ држави.“ Претставничката од Охајо, Марси Каптур, и сенаторката од Вашингтон, Пати Мареј, демократи и членови на буџетските комисии на Претставничкиот дом и Сенатот, објавија заедничка изјава во петокот.

„Ова е зачудувачко признание дека претседателот и неговиот тим корумпирано ја злоупотребиле својата моќ за да уништат квалитетни работни места и да ги казнуваат вредните семејства поради нивните политички убедувања.“ „Користењето на федералната влада како оружје на овој начин е целосно неамериканско“, додадоа тие.