Убиен oсомничениот напаѓач на Берлинската парада на гордоста

Берлин – Главниот осомничен за синоќешниот терористички напад на Берлинската парада на гордоста е застрелан денеска за време на полициска операција, јави ДПА.

Мажот бил застрелан од полицијата, а подоцна починал од повредите.

За време на нападот во саботата навечер, една жена беше усмртена, а 29 лица беа повредени, некои сериозно, кога напаѓачот со комбе влета во толпата на Берлинската парада на гордоста во паркот Тиергартен.

Како што информира германскиот министер за внатрешни работи Александар Добриндт, по нападот со комбе следел напад со оружје, за кое се верува дека е мачета, по што напаѓачот избегал.

Според полицијата, ниту еден од повредените не е во животно загрозувачка состојба.

„Билд“ и „Ди Велт“ објавија дека напаѓачот е Абдул Балут, 21-годишен маж роден во Берлин, кој има германско државјанство и либанско потекло. Тој неодамна бил осуден за подготовка на сериозно кривично дело против државната безбедност. Неговото семејство е по потекло од Либан, а неговата мајка добила германско државјанство во 2002