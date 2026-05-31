Револуцијата на батериите во домаќинствата што би можела да ги промени сметките за енергија и светот

Времето беше богато со симболика. Додека интензивни топлотни бранови ги погодија Европа и Азија, а пазарите на нафта низ целиот свет скокаа и се тресеа, двата големи оџаци на една од најголемите електрани во Австралија беа уривани. Во меѓувреме, австралискиот министер за енергетика одржа прес конференција за да го поздрави падот до 10% на референтната цена на електричната енергија во делови од земјата.

Тивко, и со изненадувачки малку фанфари од остатокот од светот, Австралија е пионер во револуцијата во обновливите извори на енергија во домовите и употребата на батерии, докажувајќи што е можно со правилните политики. Земјата веќе беше еден од глобалните лидери во домашната соларна енергија, со панели на еден од три домови. Сепак, таа останува главен придонесувач за климатската криза преку огромниот извоз на фосилни горива. Но, токму батериите ѝ даваат на Австралија нова брзина.

Според неодамнешна анализа, речиси 60% од капацитетот на батерии на ниво на домаќинства инсталиран во речиси 200 други земји оваа финансиска година ќе биде на јужниот континент. Од јули, поврзани се околу 415.000 – приближно една единица за секои 25 австралиски домови.

Батерии од индустриски размер се градат речиси исто толку брзо, при што Австралија (население: 27 милиони) заостанува само зад Кина (1,4 милијарди) и САД (350 милиони) во нов капацитет откако приклучоците се зголемија повеќе од двојно минатата година.

Зголемувањето на употребата на батерии, големи и мали, почнува да ги намалува трошоците за електрична енергија од вретенестата електрична мрежа на земјата, која вклучува повеќе од 40.000 км далноводи и кабли помеѓу тропскиот крајно северен Квинсленд и јужната островска држава Тасманија.

„Неверојатно е“, вели Тристан Едис, автор на анализата и директор на консултантската куќа „Зелени енергетски пазари“. „Ова повторно покажува дека ако се посветите на големата технологија и ја започнете со голема брзина од самиот почеток, можете да направите навистина значајна разлика. Ако сте производител на батерии фокусиран на станбени објекти во моментов, навистина мора да бидете фокусирани на Австралија.“

Батериите ги побиваат долго користените аргументи против обновливите извори на енергија – дека тие се непредвидливи и повремени и стануваат дополнителен товар на националната мрежа, која мора да има скап резервен извор на енергија, како што е гасот. Наместо тоа, батериите значат дека сончевата енергија може да се складира и користи кога е потребна.

Уште од самиот почеток на револуцијата на обновливите извори, батериите беа замислени како критичен дел од сложувалката. Домовите ќе можат да инсталираат панели на своите покриви за да ја собираат и конвертираат сончевата енергија, а батериите во своите домови за да ја складираат енергијата и да ја користат кога им е потребна. Но, додека цените на соларните панели брзо паднаа пред неколку години, дури во последниве години батериите станаа достапни и прифатливи. Војната меѓу САД и Иран и последователниот пораст на цените на енергијата ги истакнаа предностите на обновливите технологии како оваа, а бројот на инсталации низ целиот свет се зголеми од мал број пред неколку години (фудбалскиот стадион на Арсенал е неочекуван пионер) до растечки бран. Кина е далеку понапред, трошејќи повеќе на неа од која било друга земја заедно. Но, останатите Австралија ги прескокна.

Претходно, цените на електричната енергија растеја навечер, бидејќи енергијата на гас – најскапата форма на производство на енергија во австралиската мрежа – беше вклучена за да се задоволи врвната побарувачка. Со сончевата и ветерната енергија што сега обезбедуваат речиси половина од електричната енергија, а електраните на јаглен постепено се затвораат, гасот се користи за пополнување на празнините по зајдисонцето.

Но, батериите сè повеќе ја преземаат таа улога. Вкупното производство на гас беше за 24% помало во текот на три месеци ова лето во споредба со претходната година. Тенант Рид, директор за климатски промени и енергија во Австралиската индустриска група, која претставува повеќе од 60.000 бизниси, вели дека тоа „целосно го променило начинот на кој се формираат цените на електричната енергија“.

„Улогата на гасот порано беше навечер за да се задоволи вечерниот врв, а тоа доаѓаше со цена, бидејќи гасот не е евтино гориво. Но, сè повеќе и повеќе, секој ден, батериите се тие што се појавуваат на пазарот во 18 часот“, вели тој. „Гасот сè уште ќе игра резервна улога, но, во просек, батериите не се толку скапи како оние што се во подсем на гасот и растат дури и кога побарувачката за електрична енергија се зголемува“.

За да бидеме фер, зголемувањето на употребата на батерии е можно делумно затоа што Австралија е светски лидер во соларна енергија во домаќинствата по глава на жител, иако ниедна влада не се заложила за тоа да биде случај. Повеќе од една третина од куќите имаат панели поради среќна случајност на некоординирани политики, едноставно и брзо издавање дозволи и широка јавна поддршка. Австралија е, се разбира, благословена со многу сонце, а сончевата енергија можеби не е толку продуктивна во земјите со поумерена клима.

Но, тоа е глобална приказна, според Дејв Џонс од организацијата за енергетски аналитичар Ембер. „Домашните батерии се во средината на револуција. Цената на големите мрежни батерии падна во последните две години, а нивниот квалитет е значително подобрен, со многу помалку критични минерали, многу подолг век на траење и со речиси елиминирана опасност од пожар. Тоа сега се внесува во пазарот на домашни батерии, а домашните батерии денес се многу подобри од домашните батерии од пред неколку години. Веќе во Калифорнија, во текот на 2025 година, имаше повеќе соларна енергија рано навечер отколку за време на ручек, поради батериите“, рече Џонс.

„Батериите сега се дури и доволно добри за да дадат електрична енергија 24×365, со најголемата електрана од 1GW 24×365 во изградба.“

Револуцијата на батериите не беше бесплатна. Таа беше предизвикана од дарежлива субвенција финансирана од даночните обврзници за време на лабуристичката влада на Ентони Албанезе. Почнувајќи од минатиот јули, таа издвои 2,3 милијарди австралиски долари (1,4 милијарди фунти) во текот на четири години за да ги намали однапред трошоците за домаќинствата за 30%.

Се очекуваше попустот да поддржи инсталации од 1 милион батерии до 2030 година, но брзо стана јасно дека тоа е нереално. Со повеќе од 1.000 батерии што се инсталираат секој ден, потрошувачката далеку ги надмина прогнозите. Соочувајќи се со повици од политичките противници програмата да се намали за да се намалат трошоците, владата објави во декември дека ќе го намали попустот за поголеми батерии, но ќе го зголеми вкупното финансирање на 7,2 милијарди австралиски долари за да го одржи до крајот на деценијата. Целокупната цел беше удвоена на 2 милиони батерии.

Некои критичари ја сметаа реконструкцијата за пропуштена можност. Томас Лонгден, виш истражувач на Универзитетот во Западен Сиднеј, кој студирал каде се инсталираат батерии вели владата требаше да го искористи тоа за да се осигури дека имплементацијата ќе биде насочена кон сите делови од земјата, а не кон богатите.

„Дали ни е грижа каде одат овие батерии? Мислам дека треба“, вели Лонгден. „Треба да се осигураме дека има батерии низ целата земја, а не само во џебовите на жителите на големите градови. Ако тоа значи дека шемата е побавна, но подобро насочена како дел од брза и фер транзиција, тогаш тоа е нешто што треба да го земеме предвид.“

Министерот за климатски промени и енергија, Крис Бовен, признава дека програмата не допира директно до сите – особено изнајмувачите се всушност исклучени. Но, тој вели дека е прифатена во и околу неговиот електорат во западен Сиднеј, кој не е богат дел од градот, и тврди дека програмата е инвестиција за целата земја. „Кога тие луѓе [со батерии] не користат гас ноќе или користат помалку гас, тоа ги намалува цените за апсолутно сите.“

Владата, исто така, се обиде да го искористи вишокот сончева енергија – и да го смири гневот поради растечките трошоци за живот – со објавување на програма за „споделување на сончева енергија“ според која трговците на мало со електрична енергија ќе мора да понудат три часа на ден бесплатна електрична енергија на сите клиенти, вклучително и изнајмувачите. Ова беше широко добредојдено, иако постојат загрижености дека заштедите на сметките за електрична енергија може да бидат еродирани ако компаниите за електрична енергија одговорат со зголемување на другите трошоци.

Ема Хјуит е меѓу оние што имаат корист од шемата за батерии. Самохрана мајка која живее со својата седумгодишна ќерка јужно од Перт, таа постепено го електрифицираше својот дом – соларни панели, заменувајќи шпорет на гас, изнајмувајќи електричен автомобил преку нејзиниот работодавач – кога беше објавена субвенцијата. Тоа ја натера Хјуит, вработена во локалната самоуправа, да земе бескаматен заем за да го покрие остатокот од трошоците за единица за складирање од 16 kWh, што ѝ овозможи да да ја намали зависноста од електричната мрежа и да заштеди стотици долари на кварталната сметка за струја.

„Немам огромни заштеди, но можам да си дозволам да плаќам работи од мојата плата“, вели таа. „Тоа е нешто што сакав да го направам веќе некое време, главно затоа што се грижам за планетата што ќе ја наследи мојата ќерка и неверојатната штета што ја предизвикува согорувањето на фосилните горива.“ (Гардијан)