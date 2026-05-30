Русија го повика на консултации својот амбасадор во Ерменија. Односите се влошуваат

Рускиот амбасадор во Ерменија, Сергеј Копиркин, е повикан во Москва на консултации „во врска со чекорите на ерменското раководство кон приближување кон Европската Унија, кои се штетни за соработката во рамките на Евроазиската унија“. Тоа значи натамошно заострување на односите на Москва со поранешната советска република, кој полека излегува од нејзината орбита.

Руското Министерство за надворешни работи издаде соодветно известување наутро на 30 мај, без да даде никакви детали.

Повикувањето на амбасадор на консултации е еден дипломатски начин да се демонстрира незадоволство. Овој чекор симболично ги деградира односите меѓу двете земји – додека амбасадорот е во странство, интересите на земјата ги претставува вршител на должноста со ограничени овластувања.

Во последниве години, Ерменија почна да се приближува кон Европската унија. Две недели пред изборите на 7 јуни, Доналд Трамп, исто така, го поддржа ерменскиот премиер Никол Пашинјан. Русија го обвинува Пашинјан дека следи прозападен курс и бара Самвел Карапетијан, бизнисмен тесно поврзан со Русија и моментално под истрага во Ерменија, да му биде дозволено да се кандидира на парламентарните избори.