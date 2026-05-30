Полскиот претседател ќе му го одземе највисокиот орден доделен на Зеленски

Полскиот претседател Карол Навроцки ќе му го одземе на Володимир Зеленски полскиот Орден на Белиот орел, пишува „Политико“.

Шефот на државата го даде ова соопштение откако Киев именуваше украинска воена единица по Украинската бунтовничка армија (УНА), која изврши масовни злосторства за време на Втората светска војна.

„За жал, претседателот Зеленски докажа дека Украина, со својата тенденција да ги величи бандитите и убијците на Украинската бунтовничка армија, сè уште не е подготвена да стане членка на европското семејство“, рече Навроцки во петокот.

За време на Втората светска војна, милитантите на УНА се бореа против Советите, што ги направи симбол на отпор кон руската власт за многу Украинци. Во исто време, нивното име е поврзано и со етничкото чистење во Волинија и Источна Галиција, за време на кое беа убиени десетици илјади, а според некои проценки, стотици илјади полски цивили.

Зеленски во вторникот објави дека ќе го даде името „Херои на УНА“ на елитна единица на украинските специјални сили. Ова веднаш предизвика големо негодување во Полска, а украинскиот амбасадор беше повикан во полското Министерство за надворешни работи. Во знак на протест против украинскиот потег, поранешниот претседател на земјата, Лех Валенса, ја отстрани значката со украинското знаме од реверот.

Секако, случајот предизвика најголем одѕив кај десницата, од каде што веќе се слушаа антиукраински гласови, не само поради украинските бегалци кои се населија во земјата.

Навроцки рече дека официјално ќе го покрене прашањето за одземање на наградата, која неговиот претходник, Анджеј Дуда, му ја додели на Зеленски во 2023 година, со полскиот Орден на Белиот орел на 8 јуни.

Премиерот Доналд Туск, исто така, се огласи за инцидентот: „Ако се држиме до минатото, некој друг може да ја освои иднината. Украинскиот претседател конечно треба да го разбере ова. Како и Полјаците, пред да биде предоцна“, напиша тој.