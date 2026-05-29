Судија нареди да се исфрли името на Трамп од Кенеди центарот

Американскиот окружен судија Кристофер Купер изјави дека ребрендирањето на институцијата што му оддава почит на претседателот Џон Ф. Кенеди како „Центар Трамп-Кенеди“ го прекршува јасниот јазик на федералниот закон што бара зградата да му оддаде почит на „претседателот Кенеди и само на претседателот Кенеди“.

Наредбата за враќање на оригиналното, долгогодишно име дојде како дел од поширока пресуда со која, исто така, беше поништен планот објавен во март за затворање на центарот за две години поради реновирање. Купер, назначен од Обама, рече дека поправките на кампусот можат да продолжат и дека целосното затворање во иднина би можело да биде законско ако одборот на центарот биде подетално консултиран.

Но, тој го критикуваше одборот за донесување одлука за затворање врз основа на „недоволна, еднострана презентација на информации“ што „занемари да го земе предвид целиот спектар на неговите законски обврски и потенцијалните негативни последици од затворањето врз програмирањето и комеморативните функции“.

Пресудата е силен удар за Трамп, кој јасно го стави до знаење својот личен интерес во ребрендирањето и реновирањето на Центарот Кенеди. Службениците во Центарот за сценски уметности му кажаа на Купер на доказните расправи за директната вмешаност на Трамп дури и во ситниците на редизајнираниот кампус и балските сали, од деталите за столчињата до плановите за изложен челик на надворешноста до дизајнот на декоративните столбови.

„Уверени сме дека по жалба судот ќе ја потврди волјата на Одборот да ги признае историските придонеси на претседателот Трамп во културниот центар на нашата нација“, рече Рома Дарави, потпретседател за односи со јавноста на центарот.

Дарави додаде дека центарот останува „посветен на спроведување на секој законски пат за да се осигури дека Центарот Трамп Кенеди е обновен како национално културно обележје за сите Американци да уживаат“.

За време на судската постапка, Министерството за правда, исто така, тврдеше дека преименувањето на зградата во Центар Трамп-Кенеди било легално бидејќи тоа бил само неформален прекар, и покрај фактот дека името на Трамп било додадено на мермерната фасада на зградата минатиот декември.

Но, Купер се повика на официјални изјави од портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, во кои се опишува формалното „преименување“ на центарот и другите напори за рекламирање на ребрендирањето, заклучувајќи дека тие „одразуваат многу повеќе од едeн безопасeн прекар“.

Одлуката на Купер против плановите на Трамп дојде во тужба поднесена од пратеничката Џојс Бити (демократ од Охајо), која е членка по службена должност на одборот на центарот. Таа во тужбата тврдеше дека потезите на администрацијата на Трамп нелегално ја лишиле од нејзиното право да гласа за планот за затворање и реновирање и ја фрустрирале законската обврска на членовите на одборот да одржуваат претседателски споменик и да презентираат уметнички програми.

Во друга пресуда во петокот, Купер го отфрли обидот на група за зачувување да го принуди Центарот Кенеди да се консултира со надворешни групи пред да ги преземе планираните реновирања. Судијата рече дека обемот на работата опишан од сегашниот извршен директор на центарот, Мет Флока, не изгледа дека бара таква консултација. (Политико)