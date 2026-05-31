Славеа победа и палеа, француската полиција приведе 326 лица (ВИДЕО)

Француската полиција приведе 326 лица за време на немирите што зафатија неколку градови во земјата по победата на ПСЖ во финалето на Лигата на шампионите, објави „Ле Фигаро“, повикувајќи се на службеници за спроведување на законот.

Вкупно 235 лица беа приведени во метрополитенската област на Париз. Немирите се проширија во Авр, Ажен, Монпелје и Дижон.

-Прославите во некои градови, вклучувајќи го и Париз, беа придружени со немири, што бараше интервенција на органите за спроведување на законот, објави весникот.

ПСЖ го победи Арсенал синоќа во финалето на Лигата на шампионите во Будимпешта (1:1, пенали 4:3).