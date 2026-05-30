Трамп: „Јас сум поголема атракција од Елвис. И тоа без гитара“

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави во саботата дека размислува да откаже планирана серија концерти на Националниот мол во Вашингтон за да се одбележи 250-годишнината од нацијата, откако голем број уметници се откажаа од настанот и наместо тоа ќе одржат говори и политички митинзи.

Концертите беа планирани како дел од поширокиот Голем американски државен саем, 16-дневен настан од 25 јуни до 10 јули. Организаторите изјавија дека настанот, организиран од групата „Слобода 250“, ќе се протега од Националниот мол до Капитолот на САД и сè до споменикот на Вашингтон, со концертни сцени, државни павилјони, изложби, возења и други атракции низ целиот плоштад.

Но, многу музичари откажаа. Во петокот, Брет Мајклс, водечкиот пејач на рок-групата „Поизон“, стана петтиот уметник што се откажа од концертите, велејќи дека настанот не е непартиска прослава каква што се надевал дека ќе биде. Организаторите јавно не дадоа причина за откажувањето, иако се покренаа прашања за одржливоста на настанот како што првично беше замислено.

Во објава на Truth Social, Трамп посочи дека серијата концерти повеќе нема да биде потребна ако изведувачите продолжат да се повлекуваат. Тој ја истакна можноста самиот да зборува на Националниот мол, претставувајќи се себеси како попривлечна атракција од кој било од изведувачите. „Факт е дека, според многу извештаи, јас сум атракција број еден насекаде во светот“, напиша Трамп. Тој додаде дека има „многу поголема публика од Елвис во неговиот најдобар период“ и дека „го прави тоа без гитара“.

Претседателот рече дека „им наредува на моите претставници да ја истражат изводливоста на митинг ‘Америка се врати’“. „Слобода 250“ е приватно-јавно партнерство основано од Белата куќа за координирање на прославите на 250-годишнината од Америка. Останува нејасно дали ќе бидат поканети музичари за замена или дали организаторите сериозно размислуваат да ги заменат митинзите со серија музички изведби.