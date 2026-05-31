Нетанјаху стравува дека Трамп ќе склучи договор со Иран на штета на Израел

Во Израел расте загриженоста дека Вашингтон би можел да постигне договор со Техеран кој нема целосно да ги задоволи безбедносните интереси на еврејската држава. Според анализа на Си-Ен-Ен, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху приватно признал дека Израел има ограничено влијание врз текот на американско-иранските преговори, иако јавно избегнува директна критика кон американскиот претседател Доналд Трамп.

Извори блиски до израелската влада тврдат дека Нетанјаху е загрижен оти евентуалниот договор нема целосно да ги реши прашањата поврзани со иранските резерви на збогатен ураниум, програмата за балистички ракети и влијанието на Техеран преку сојузничките групи во регионот. Во исто време, договорот би можел да доведе до ублажување на економскиот притисок врз Иран.

Според написот, израелски функционери стравуваат дека евентуален привремен договор би можел да му овозможи на Иран да го задржи дел од својот нуклеарен потенцијал, додека американската страна покажува поголема подготвеност за дипломатско решение.

Дополнителна точка на несогласување е Либан. Израел бара слобода за продолжување на воените операции против Хезболах, додека Иран наводно инсистира евентуалниот договор да вклучува и прекин на огнот во Либан.

Во Израел расте и политичкиот притисок врз Нетанјаху од неговите десничарски коалициски партнери, меѓу кои се министрите Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич, кои бараат поагресивен пристап кон Иран и неговите регионални сојузници.

Анализата наведува дека Нетанјаху вложил значителен политички капитал во односите со Трамп, поради што избегнува отворена конфронтација со американскиот лидер, иако дел од неговите соработници вината за тековните преговори ја насочуваат кон американскиот преговарачки тим.