Зеленски: Русите лансираа повеќе од 2.300 дронови кон Украина

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски денеска изјави дека Русите само оваа недела лансирале повеќе од 2.300 дронови за напад, речиси 1.560 наведувани воздушни бомби и 108 ракети од различни типови против украинскиот народ.

„Во текот на оваа недела, Русите лансираа повеќе од 2.300 дронови за напад, речиси 1.560 наведувани воздушни бомби и 108 ракети од различни типови против нашиот народ. Сите овие напади беа насочени едноставно кон обична цивилна инфраструктура, т.е. станбени згради и енергетски објекти“, рече Зеленски во објава на социјалната мрежа Икс.

Според него, се прават секојдневни напори за обезбедување поголема заштита од „рускиот терор“.