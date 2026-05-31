Зеленски: Русите лансираа повеќе од 2.300 дронови кон Украина

31/05/2026 12:33

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски денеска изјави дека Русите само оваа недела лансирале повеќе од 2.300 дронови за напад, речиси 1.560 наведувани воздушни бомби и 108 ракети од различни типови против украинскиот народ.

„Во текот на оваа недела, Русите лансираа повеќе од 2.300 дронови за напад, речиси 1.560 наведувани воздушни бомби и 108 ракети од различни типови против нашиот народ. Сите овие напади беа насочени едноставно кон обична цивилна инфраструктура, т.е. станбени згради и енергетски објекти“, рече Зеленски во објава на социјалната мрежа Икс.

Според него, се прават секојдневни напори за обезбедување поголема заштита од „рускиот терор“. 

