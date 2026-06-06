Австриските медиуми во криза: Бран отпуштања и суспензија на субвенциите

Медиумскиот сектор во Австрија се соочува со сериозни финансиски проблеми и бран отпуштања, при што повеќе од 1.000 новинари и медиумски работници се невработени од почетокот на годината, а до крајот на 2026 година тој број би можел да се удвои, откако вицеканцеларот и министер за медиуми Андреас Баблер ги блокираше планираните медиумски субвенции, објави австрискиот портал OE24.

Во последните месеци, бројни медиумски компании го намалија бројот на вработени, меѓу кои и весниците Kleine Zeitung, Kurier, Standard, Presse и Houte, додека во приватниот телевизиски сектор медиумските компании Puls24, ATV и Puls4 отпуштија вкупно 45 вработени, а „Servus TV“ објави прекин на до 60 работни места.

Се очекуваат и дополнителни намалувања на бројот на вработени во медиумската компанија „Sky“. Порталот оценува дека постапките на Баблер го доведоа австрискиот медиумски пејзаж на работ на уништување, а аналитичарите веруваат дека тој намерно го уништува – како одмазда за критичкото медиумско известување за неговата политика и неговата личност.

Сегашната влада не само што успеа, како што е наведено, целосно да го уништи имиџот и довербата на јавноста во јавниот сервис ORF преку политички махинации, туку го уништува и приватниот медиумски сектор во Австрија – туркајќи ги речиси сите медиуми во најтешка криза.

Според австрискиот портал, средствата наменети за дигитална трансформација, воведени за време на владата на поранешниот канцелар Себастијан Курц, сè уште не се исплатени на медиумите со цел медиумите да се прилагодат на дигиталното опкружување и да го компензираат губењето на приходите од рекламирање поради доминацијата на големите технолошки платформи како што се Google и Meta преку дигитален данок од 5 проценти.

Медиумските здруженија бараат распределба на повеќе од 120 милиони евра приходи од данокот на дигитални услуги, но дури ни 20-те милиони евра што ги обезбеди владата не се исплатени. Тие исто така го обвинуваат Баблер дека ја користи исплатата на субвенции како средство за притисок во преговорите со коалицискиот партнер, Австриската народна партија.

OE24 забележува дека субвенциите за дистрибуција на печатени медиуми се исто така блокирани поради несогласувања околу тоа како ќе се дистрибуираат и предупредува дека евентуалната постапка пред институциите на Европската Унија би можела дополнително да го одложи нивното исплаќање.

На австриските медиуми им недостасуваат повеќе од 50 милиони евра од планираните субвенции оваа година, додека буџетот за рекламирање е намален на помалку од 10 милиони евра, а градоначалникот на Виена, Михаел Лудвиг, ги намали градските средства за медиумите во првата половина од годината за повеќе од 60 проценти. Порталот наведува дека градската администрација објавила нова програма за помош на медиумите во вредност од шест милиони евра, но сè уште не е познато кога ќе бидат исплатени средствата.

Бројни издавачи и медиумски куќи предупредуваат на последиците од доцнењето или неисплатата на државните субвенции наменети за поддршка на медиумскиот сектор, вклучително и средствата за дигитална трансформација и дистрибуција на печатени публикации, пренесува Танјуг.