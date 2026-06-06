Извештај на ОН: Просечно лице јаде шест пати повеќе пилешко месо отколку во 1961 година

Просечно лице јаде околу шест пати повеќе пилешко месо и двојно повеќе свинско месо од генерацијата на неговите баби и дедовци, покажува извештај на ОН, а глобалната понуда на месо се зголемила четири пати во последните 60 години и се очекува да продолжи да расте.

Понудата на живина се зголемила од помалку од 3 кг по лице во 1961 година на 17 кг во 2022 година, според Организацијата за храна и земјоделство (ФАО). Понудата на свинско месо се дуплирала на 15 кг по лице во истиот период, додека говедското месо, најзагадувачката храна, останала стабилна на 9 кг.

Земјоделството е втор најголем загадувачки сектор во глобалната економија. Се предвидува дека емисиите што ја затоплуваат планетата ќе се зголемат за 7,6% во текот на следната деценија, според прегледот на ФАО за двигателите на понудата и побарувачката на месо, при што добитокот е одговорен за околу 80% од зголемувањето.

Извештајот покажа дека просечната глобална понуда на месо се зголемила од 25 кг по лице во 1961 година на 47 кг по лице во 2022 година. Утврди дека околу 14% од месото и млекото се изгубиле за време на производството или се расипале откако стигнале до полиците на супермаркетите и рестораните.

Во земјите со ниски и средни приходи, каде што несигурноста на храната е најраспространета, храната од животинско потекло е многу пати поскапа во однос на приходите отколку во богатите земји, каде што лекарите и климатските научници препорачуваат јадење помалку месо.

„Регионалната дистрибуција и пристапот сè уште се многу нееднакви“, рече Даниела Батаља, службеник за развој на сточарството на ФАО и коавтор на извештајот. „Додека земјите со високи приходи сè уште имаат прилично висока и стабилна потрошувачка, земјите со ниски приходи продолжуваат да бидат ограничени од прифатливоста [на животинските производи].“

Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC) го идентификуваше преминот од исхрана богата со месо кон исхрана богата со растенија како една од најефикасните мерки на страната на побарувачката што може да се преземе за намалување на емисиите на стакленички гасови. Извештајот на ФАО, кој беше разгледан од месната и млечната индустрија, како и од надворешни академици, цитира истражувања кои покажуваат дека богатите земји „поттикнуваат прекумерна потрошувачка“ на животински производи, но не препорачува јадење помалку месо.

„Овој извештај јасно го документира проблемот, но не застанува на тој заклучок“, рече Клео Веркуил, виш научник во Стокхолмскиот институт за животна средина, кој не беше вклучен во извештајот.

Претходните извештаи на ФАО беа критикувани од научниците за нивното „збунувачко“ изоставување на намалувањето на месото од климатскиот план, наводните „груби грешки“ кои ги потценија климатските придобивки од намалувањето на месото во извештајот за емисиите на добиток и недостатокот на ангажман со научните критики што еден истражувач ги опиша како „како удирање во ѕид од тули“.

Најновиот извештај беше нарачан како сеопфатна проценка на придонесот на добитокот кон безбедноста на храната, одржливите системи за храна, исхраната и здравата исхрана. ФАО соопшти дека по извештајот ќе следи уште еден подоцна оваа година, кој подетално ќе ја разгледа одржливоста на животната средина.

Веркуил рече: „Фундаменталното прашање е мандатот. Извештајот има за цел да им помогне на креаторите на политиките да идентификуваат почетни точки каде што интервенциите ги поддржуваат позитивните придонеси на храната од животинско потекло кон здравата исхрана. Ова може да биде вистинската рамка за популациите кои се несигурни во однос на храната, но тоа е погрешна претпоставка за богатите земји, каде што аргументите за здравјето и животната средина укажуваат на намалувања.“