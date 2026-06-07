Мнозинството Британци не сакаат укинување на правилата за Брегзит

Мнозинство британски граѓани не сакаат да ги поништат правилата за Брегзит, покажува новото истражување спроведено од организацијата „Britain Unbound“ во соработка со YouGov.

Според тоа истражување, околу 60 отсто од испитаниците изјавиле дека не би биле подготвени да се откажат од дел од законодавниот суверенитет заради поблиска економска соработка со ЕУ.

Околу 27 отсто од анкетираните изјавиле дека би прифатиле таква размена, додека 14 отсто се неодлучни.