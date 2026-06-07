Норвешката принцеза Мете-Марит е ставена на листа за трансплантација на бели дробови

Норвешката престолонаследничка принцеза Мете-Марит е ставена на листа за трансплантација на бели дробови, соопшти Кралскиот двор на Норвешка. Одлуката е донесена по детални медицински прегледи, поради сериозно влошување на нејзината хронична белодробна болест.

Мете-Марит, која има 52 години, во 2018 година беше дијагностицирана со белодробна фиброза, прогресивна и тешка болест што предизвикува оштетување и лузни на белодробното ткиво, со што дишењето станува сè потешко. Според лекарите, состојбата во последниот период значително се влошила, по што е оценето дека трансплантацијата е неопходна штом ќе биде достапен соодветен донор.

Професорот Аре Холм од Универзитетската болница во Осло изјави дека напредувањето на болеста е сериозно и дека принцезата е ставена на листата за пациенти кои треба да бидат трансплантирани веднаш кога ќе се појави соодветен орган. Во вакви случаи, трансплантацијата не зависи само од редоследот на листата, туку и од медицинската итност и од усогласеноста меѓу донорот и пациентот.

Кралскиот двор соопшти дека, додека ја чека операцијата, Мете-Марит нема да може нормално да ги извршува официјалните обврски. Нејзината здравствена состојба ќе влијае и врз програмата на престолонаследникот Хокон, како и на нивните деца, принцезата Ингрид Александра и принцот Свере Магнус.

Поради новата здравствена состојба, принцот Хокон и принцезата Мете-Марит ја одложија прославата за 25-годишнината од бракот, која беше планирана за август 2026 година. Таа нема да учествува ниту во планираната посета во септември, а Хокон ќе ја приспособи својата агенда за да поминува повеќе време со сопругата пред и по операцијата.

Белодробната фиброза е болест што постепено ја намалува функцијата на белите дробови и може сериозно да го ограничи секојдневното функционирање. Лекарите во вакви ситуации ја разгледуваат трансплантацијата кога пациентот е доволно болен за да му биде потребна, но и доволно стабилен за да ја издржи сложената операција и периодот на закрепнување.

Кралското семејство најави дека нема да објавува редовни медицински информации додека трае процесот, освен кога ќе има суштинска промена. Во соопштението се наведува дека семејството и лекарите влегуваат во период на неизвесност, во кој клучно ќе биде да се најде соодветен донор и успешно да се спроведе трансплантацијата.