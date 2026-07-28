Елени бегаат од патиштата, реките се преполни со пепел. Шумските пожари го уништуваат францускиот предел

Елени заробени од ѕидови од пламен, гуштери не можат да избегаат од топлината, живеалишта претворени во пепел – дивите животни плаќаат висока цена во пожарите во Франција. Околу 42.000 хектари шума западно од Бордо изгореа од среда, а властите стравуваат дека топлотниот бран прогнозиран оваа недела би можел да ги разгори пламените јазици.

Домови, обработливо земјиште и возила се изгорени во Жиронда, а дивите животни претрпеа „катастрофални загуби“, рече француската министерка за животна средина Моник Барбут. „Прерано е да се каже точно колку, но јасно е дека бројките ќе бидат катастрофални“, предупреди Барбут.

Загрозени видови меѓу жртвите

Во тешко погодените заедници како Ле Порж на атлантскиот брег, речиси ништо не можеше да го преживее интензитетот на пожарите, рече Лоран Тијон, инженер во Националната канцеларија за шумарство. Загрозени видови како што се жабите беа меѓу локалните животни кои не можеа да издржат екстремна топлина, чад и пламен, изјавија екологистите за АФП.

Големи и мали суштества не беа поштедени, а инсектите беа масовно убиени, со трајни последици за животните што се хранат со нив, рече Грегоар Лоа, орнитолог во Националниот музеј за природна историја во Париз.

„Птиците што ја посетуваат пошумената област – особено врапчињата што се хранат главно со инсекти – ќе страдаат долго откако ќе се смират пламените“, предупреди Лоа.

Реки загадени со пепел, желките се во опасност

Огромните количини пепел ги загадуваат реките и потоците и му штетат на морскиот свет, рече Селин Сислер-Биенвену, експерт за заштита на животните и управување со кризи. Таа ја издвои европската езерска желка, долговечен вид кој беше тешко погоден од големи пожари во истиот регион во 2022 година.

Елените трчаат на патиштата, птиците вдишуваат токсични испарувања

Побрзо движечкиот див свет како елените може да избега од непосредната закана од пламен, но се соочува со опасностите од непознат терен, велат експертите. Некои стануваат дезориентирани и заробени од подвижните фронтови на пожар, додека други брзаат на патиштата и железниците, ризикувајќи фатални судири. „Вдишувањето чад и токсични испарувања, исто така, претставува непосредни и долгорочни здравствени проблеми, особено за помалите суштества како птиците“, рече Сислер-Биенвену.

Преживеани без живеалиште и храна

Губењето на живеалиштето и местата за хранење е предизвик за преживеаните. „Тие мора да најдат место за себе во области кои веќе се окупирани од други, со ограничени ресурси“, рече Лоис. Влијанието на пожарите врз дивиот свет ќе биде тема на дебата во кабинетот на премиерот во вторник. Барбут рече дека враќањето на видовите раселени од пожар е тешко „кога нема повеќе шуми“.