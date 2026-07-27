Амазонски оперски куќи додадени на списокот на светско наследство на УНЕСКО

Две оперски куќи во бразилскиот Амазон, Театро да Паз во Белем и Театро Амазонас во Манаус, се додадени на списокот на светско наследство на УНЕСКО. Двете згради се изградени кон крајот на 19 век, на врвот на економскиот бум базиран на трговијата со гума, а одлуката ја донесе денес културната агенција на ОН, објави АП.

УНЕСКО објасни дека театрите биле дизајнирани како „симболи на политички и урбани амбиции“. Театро да Паз, отворен во 1878 година, ја истакнува улогата на Белем како клучно пристаниште, додека Театро Амазонас, изграден во 1896 година, го одразува брзиот урбан развој на Манаус за време на бумот на трговијата со гума.

Theatro da Paz é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco https://t.co/8SjTebzjUz pic.twitter.com/7GgWFhfP9X — Portal e Revista LiV (@PortalLiV) July 27, 2026

„Во архитектонска и уметничка смисла, зградите комбинираат увезени влијанија и материјали со локално дрво и мотиви инспирирани од дождовната шума, создавајќи препознатлива естетика што е истовремено космополитска и длабоко амазонска“, се вели во соопштението на бразилската влада.

Престижен статус и заштита

Секоја година, Комитетот за светско наследство избира места што се сметаат за „од исклучителна вредност за човештвото“. Листата вклучува знаменитости како што се Кинескиот ѕид, пирамидите во Египет, индискиот Таџ Махал и Статуата на слободата во Њујорк.

Статусот на светско наследство носи голем престиж, може да го поттикне туризмот и обезбедува посебна заштита за местата што се наведени. Комитетот на УНЕСКО се состанува во Бусан, Јужна Кореја, до среда. Плажите за слетување на Денот Д во Франција и планината Олимп во Грција беа меѓу оние што беа додадени на листата вчера.

Бразил сега има вкупно 26 места на листата на УНЕСКО. Покрај нововпишаните театри, регионот на Амазон го вклучува и заштитениот Централен амазонски комплекс, област на вливот на реките Негро и Солимоес. Според УНЕСКО, локацијата опфаќа широк спектар на амазонски екосистеми, вклучувајќи планински шуми и сезонски поплавени низини.